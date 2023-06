Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je drugi turnir lige narodov v francoskem Orleansu začela z zmago proti Argentini s 3:1 (-21, 21, 21, 21). Slovenija ima tako razmerje zmag in porazov 4-1 po petih od 12 tekem v ligaškem delu tekmovanja.

Slovenski odbojkarji drugi turnir lige narodov začeli z zmago. FOTO: Volleyballworld

Izbranci Gheorgheja Cretuja so prvi turnir v japonski Nagoji sklenili s tremi zmagami in porazom. Tega so doživeli proti Bolgariji, premagali pa Srbijo, Francijo in Iran. Na prvi tekmi v Orleansu pa so po bledem prvem nizu nato strnili vrste in vse tri preostale nize zanesljivo dobili na 21 za argentinski skalp.

Na igrišče poslal najboljšo šesterico, ki jo ima na voljo

Ob kapetanu Tinetu Urnautu sta začela še Rok Možič in Klemen Čebulj, podajalec je bil Gregor Ropret, srednja blokerja pa Jan Kozamernik in Alen Pajenk. Vloga prostega igralca je kot običajno pripadla Janiju Kovačiču.

Slovenci bodo na turnirju v Franciji igrali še v sredo proti Kanadi, četrtek proti Kubi in soboto proti Braziliji.