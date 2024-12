Slovenske rokometašice slavijo, ugnale so Avstrijke

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića so na odločilni tekmi za uvrstitev v glavni del tekmovanja ugnale severne sosede in si zagotovile mesto v drugem delu tekmovanja, ki bo med 5. in 11. decembrom na Dunaju.

Slovenske rokometašice so na uvodni tekmi skupinskega dela izgubile proti devetkratnim evropskim, trikratnim olimpijskim in štirikratnim svetovnim prvakinjam z Norveške s 26:33, nato pa zmagale na naslednjih dveh tekmah. Najprej so visoko ugnale Slovakinje s 37:24, na odločilni tekmi pa še Avstrijke s 25:24.

V drugi del tekmovanja sta se iz skupine E uvrstili Norveška in Slovenija. Na Dunaju jih čakajo najboljši dve izbrani vrsti iz skupine D (Danska, Švica, Ferski otoki in Hrvaška) in skupine F (Nizozemska, Nemčija, Islandija in Ukrajina). Tekme tretjega kroga v skupinah D in F bodo na sporedu v torek, v drugi del pa sta se že uvrstila Danska in Nizozemska.

Prvi polčas izenačen

Na slovensko-avstrijskem obračunu v olimpijski dvorani v Innsbrucku se je od prve do zadnje minute prašilo na vse strani, za obe reprezentanci je bil namreč sosedski dvoboj življenjskega pomena. Tekmo so bolje odprle gostiteljice, ki so Slovenkam že v peti minuti ušle na dva gola (1:3), v 12. minuti pa je zaostanek že narasel na tri zadetke (3:6).

A slovenske rokometašice je primanjkljaj v zadetkih močno podžgal. Obrambo so dvignile na najvišjo možno raven, med 13. in 20. minuto sploh niso prejele zadetka, v napadu pa so po golih Ane Abina, Eme Markovič, Tjaše Stanko in Eme Abina povedle z 8:7.

Do konca prvega polčasa so se Slovenke in Avstrijke neprestano izmenjavale v vodstvu, tudi na veliki odmor so se odpravile z neodločenim izidom 13:13.

Po prihodu iz garderobe

Po prihodu iz garderobe se je nadaljeval srdit boj, Slovenke so zavoljo izjemnega velikega vložka naredile tudi kakšno napako več, a teh je bilo tudi na strani Avstrijk. V primerjavi z letošnjimi olimpijskimi igrami močno spremenjena slovenska reprezentanca pa je še naprej igrala srčno in bojevito ter v 36. minuti po golih Stanko prvič na dvoboju povedle za dva gola (16:14).

Kapetanka in dirigentka slovenske igre je nato zastreljala sedemmetrovko, v 38. minuti pa po bliskovitem nasprotnem napadu svoje soigralke povedla do najvišjega vodstva na tekmi (17:14). Slovenke so v naslednjih dveh minutah gostiteljicam dopustile, da so se približale na 16:17, v 46. minuti pa so jih tekmice ujele in izenačile na 20:20.

Adžićeve varovanke so v 47. minuti ponovno pogledale v hrbet Avstrijkam (20:21). V prelomnih trenutkih dvoboja so srčne slovenske rokometašice zaigrale sijajno, v 56. minuti so po golu Maje Svetik izenačile na 23:23, le dve minuti kasneje pa po dveh verižnih golih Stanko povedle s 25:23.

Lepega kapitala v golih niso zapravile, po preudarni predstavi so se veselile velikega uspeha, ki jim v nadaljevanju zaključnega turnirja prinaša še tri zahtevne dvoboje v avstrijski prestolnici.

V slovenski reprezentanci je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Tjaša Stanko z osmimi goli. Ana Abina je dosegla šest zadetkov, vratarka Maja Vojnovič pa je zbrala deset obramb.