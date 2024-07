Slovenske rokometašice do prve zmage na olimpijskih igrah

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v drugem krogu skupinskega dela premagala Južno Korejo s 30:23 (14:12) in dosegla prvo zmago na olimpijskih igrah v Parizu.

V slovenski izbrani vrsti je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Tamara Mavsar, ki je dosegla sedem golov. Ana Gros in Tjaša Stanko sta za zmago prispevali po pet zadetkov, vratarka Maja Vojnovič pa je zbrala 13 obramb.

Slovenija je na uvodni tekmi izgubila proti Danski z 19:27, naslednjo tekmo pa bo igrala v torek, ko se bo ob 9. uri pomerila z Nemčijo. V četrtek jo ob 21. uri čaka tekma proti Norveški, v soboto ob 16. uri pa proti Švedski.

Najboljše štiri izbrane vrste iz skupine A se bodo nato preselile v Lille, kjer jih na stadionu Pierre Mauroy med 6. in 10. avgustom čakajo izločilne tekme z najboljšimi štirimi iz skupine B. V njej so Francija, Brazilija, Nizozemska, Angola, Madžarska in Španija.