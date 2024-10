Slovenija poražena po 12-tih tekmah! Haaland zabil dva gola in postal norveški rekorder

Slovenska nogometna reprezentanca je v Oslu na tretji tekmi lige narodov izgubila proti Norveški z 0:3 (0:1). Izbranci Matjaža Keka bodo naslednjo tekmo v ligi B in skupini B3 igrali v nedeljo ob 15. uri po slovenskem času, ko se bodo v Almatyju merili s Kazahstanom.

Slovenska vrsta je na težko gostovanje na sever Evrope prišla s kar nekaj težavami, kar nekaj igralcev je manjkalo zaradi poškodb in bolezni, za nameček pa je "na hitro" odšel še dosedanji Kekov pomočnik Boštjan Cesar, ki bo očitno novi trener Maribora.

Vse skupaj je bilo ob čvrstih in kakovostnih Norvežanih premalo za uspeh, Slovenija je tako na 12. medsebojni tekmi z Norvežani vpisala sedmi poraz ob dveh zmagah in treh remijih. To je bil sicer tudi prvi poraz slovenske vrste, potem ko je njen niz neporaženosti trajal 12 tekem (neupoštevajoč poraz proti Portugalski po enajstmetrovkah na EP).

V sedmi minuti pa so domači povedli, potem ko je odbito žogo Jana oblaka po strelu z razdalje iz bližine v mrežo pospravil Erling Haaland. S 33. reprezentančnim golom na vsega 36 nastopih se je izenačil z dosedanjim norveškim rekorderjem Joergenom Juveje. V 52. minuti so Norvežani povedli z 2:0, ko je Vanja Drkušić napačno oddal žogo, Haaland je nato pritiskal, žogo nekako izbil do Alexanderja Soerlotha, ki jo je neoviran poslal v mrežo. Haaland pa je v 62. minuti s 34. golom sam postal norveški strelski rekorder, ko je z roba kazenskega prostora zadel za 3:0 po akciji, v kateri so gostitelji izigrali slovensko obrambo.

V petek Slovence, ki ostajajo pri štirih točkah, Norvežani jih imajo sedem, čaka pot v Kazahstan, slednji je danes izgubil v Avstriji in ostaja pri eni točki.