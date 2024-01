Slovenija bo konec tedna spet gostila veliko smučarsko tekmo

Slovenija ohranja nekaj prireditev za svetovni pokal in ena od teh je tekmovanje alpskih smučark za Zlato lisico. Letošnja bo jubilejna 60. po vrsti in tako kot vedno znova v zadnjem obdobju bo tudi ta, prihajajočo soboto in nedeljo, na podkorenski strmini. Lisičke so se morale zaradi pomanjkanja snega umakniti iz izvirnega pohorskega brloga, prizorišče v Kranjski Gori je nared. Tekmo nestrpno pričakujejo tudi štiri Slovenke – Ana Bucik, Neja Dvornik, Andreja Slokar in Nika Tomšič.

Muhasto vreme zadnjih tednov je prirediteljem povzročalo obilo težav, na Gorenjskem glede letošnje Zlate lisice sprva ni bilo mirnega spanca. »Toda ko sem vedel, da bo vodja tekmovanja Janez Slivnik, me ni skrbelo, da ne bi po najboljših močeh pripravili tekmovanja,« je ob začetku srečanja z novinarji poudaril Miha Verdnik, vodja panoge alpsko smučanje pri domači krovni zvezi. Slivnik, sicer vodja alpskih reprezentanc, je prvič prevzel tudi nalogo vodilnega na največji ženski smučarski tekmi pri nas.

»Dela je bilo ogromno, seveda pa sem zadovoljen, da zdaj glede proge ni težav. Pokrita je s snegom 30 metrov v širino in 40 cm v globino,« je dejal Slivnik in ob vprašanju o uresničitvi želje, ki jo je podčrtal v pogovoru za našo prilogo o Zlati lisici, da bi imeli vsaj tri hladne noči, dodal: »Tega žal nismo dočakali. Nazadnje smo imeli le eno hladno noč. Tudi tisto sneženje nam ni kaj prida pomagalo, saj je bil sneg suh. Res pa je, da ko smo enkrat pripravili progo, le ni bilo bojazni, da bi se nam res vse skupaj podrlo.«

Zlata lisica bo ob uspehu še posebej lepa

Seveda pa bo predvsem za domačo športno javnost 60. Zlata lisica še posebej lepa, če bodo Slovenke dosegle kakšen lep uspeh. Andreja Slokar se po enoletni odsotnosti zaradi poškodbe križnih vezi počasi vrača na želeno raven, Ana Bucik v tej sezoni še ni dosegla izidov, kot jih je v preteklosti, na račun teh si je tudi priborila elitno skupino v slalomu.

»Res sem bila v zadnjih tednih večkrat jezna kot zadovoljna, a če sodim po zadnjih dneh, verjamem, da bom v prihodnje uspešnejša,« je povedala Bucikova in bila pri priči dobre volje ob omembi podpore navijačev z domačega Goriškega: »Primorci so zakon!«