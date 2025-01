Usodna odločitev sodnikov! Slovenija izgubila proti Egiptu in ostala brez četrtfinala

Slovenska rokometna reprezentanca je danes v Zagrebu igrala ključno tekmo za preboj v četrtfinale svetovnega prvenstva, a jo je Egipt premagal z izidom 26:25. Za uvrstitev med najboljših osem bi Slovenci potrebovali zmago, vendar jim je po napeti končnici zmanjkalo športne sreče.

Napet začetek in preobrati v prvem polčasu

Tekma se je začela izenačeno, a so Egipčani po 18 minutah pobegnili na 9:5. Slovenski selektor Uroš Zorman je vzel minuto odmora, kar je prineslo hitro izboljšanje igre.

Slovenci so v štirih minutah izenačili na 10:10, vendar so tehnične napake Egipčanom omogočile, da so znova ušli na 14:11. Ob polčasu je Slovenija zaostajala s 16:14.

Poškodbe in težave s sestavo ekipe

Slovenska reprezentanca se na prvenstvu spopada z vrsto poškodb. Po Nejcu Cehtetu, ki si je proti Argentini zlomil rebra, je danes zaradi poškodbe igrišče zapustil Rok Ovniček.

V 16. minuti je po trku z egiptovskim igralcem ostal na tleh, soigralci in nasprotniki pa so ga skupaj odnesli z igrišča. Ovniček zaradi poškodbe kolena ni mogel nadaljevati igre, njegova nadaljnja diagnoza bo znana po dodatnih preiskavah.

FOTO: Antonio Bronic Reuters

Drugi polčas: Slovenci skoraj do preobrata

Drugi polčas je prinesel boljšo obrambo obeh ekip, a so Egipčani vseeno dolgo držali prednost dveh zadetkov. Devet minut pred koncem so pobegnili na 23:19, a Slovenci se niso predali. Znova so se približali in dobro minuto pred koncem znižali zaostanek na 26:25.

V zadnjih sekundah tekme je Miha Zarabec dosegel gol, ki bi Slovenijo popeljal do izenačenja. Vendar so sodniki tik pred njegovim strelom zaradi domnevno pasivnega napada prekinili napad, kar je dokončno odločilo zmagovalca. Slovenija se je s porazom z 26:25 poslovila od nadaljevanja tekmovanja.

FOTO: Antonio Bronic Reuters

Blaž Janc, ki je na tekmi dosegel osem golov, je bil izbran za najboljšega igralca tekme.

Žalni trakovi v spomin na velenjsko tragedijo

Reprezentanca in strokovni štab so na tekmi nosili žalne trakove v znak spoštovanja do žrtev tragične nesreče v velenjskem rudniku.

Kljub borbenemu duhu in trenutkom odlične igre so Slovenci preveč nihali in storili preveč napak, da bi si zagotovili preboj v četrtfinale. S porazom proti Egiptu so zaključili svoje nastope v Zagrebu in se poslovili od svetovnega prvenstva.