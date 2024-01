Slovaški adut izziva Keka

Kariera danes 21-letnega igralca zvezne vrste Adriana Zeljkovića je bila zanimiva, nekaj drznih potez je obrodilo sadove. V prvi ligi je debitiral v dresu Olimpije, a nato v želji po igralnih minutah odšel v Sežano, tam pred aktualno sezono realiziral prestop k Spartaku v Trnavo in zdaj pristal tudi na radarju Matjaža Keka.

»Dokazujem se štabu in upam, da bom priložnost čim bolje izkoristil,« pravi 192 centimetrov visoki adut sredine igrišča za prihodnost.

Kljub šele 21 letom je Zeljković v 1. SNL že zbral 43 nastopov. Poleti je nov izziv poiskal na Slovaškem, Spartak iz Trnave ga je po poročanju transfermarkta angažiral za 100.000 evrov, izbira kluba se je izkazala za odlično, pojasnjuje Zeljković: »V klubu sem res zelo zadovoljen, prestop se kaže kot zadetek v polno. Dobro sem se vklopil v ekipo, hitro sem se prilagodil na nove soigralce in razmere, nisem imel večjih težav in upam, da bo šlo tako tudi naprej.«

Rezultat je vedno pomemben

Zeljković je v prvem delu sezone za Spartak zbral 15 tekem v slovaškem državnem prvenstvu in dosegel tri gole ter asistenco, za moštvo iz Trnave je igral na vseh šestih tekmah konferenčne lige in le prvo tekmo končal predčasno (po 72. minutah), na vseh ostalih je dočakal zadnji sodnikov žvižg.

Januarski reprezentančni zbor je za večino igralcev, ki so dobili povabilo na reprezentančni zbor na Obali, nova izkušnja. Veliko časa za uigravanje strokovni štab ni imel, a Zeljković verjame, da se na igrišču to ne bo preveč poznalo: »Verjamem, da bomo vsi prišli na isto valovno dolžino, z nekaterimi fanti se poznamo že iz slovenske lige in mlajših reprezentančnih selekcij. Tekma z ZDA gotovo ne bo lahka, moramo se čim bolj prilagoditi na način igre, ki ga želi selektor, predvsem pa želimo v San Antoniu odigrati dobro tekmo.«

Le individualni dosežki pa ne bodo dovolj, ne glede na prijateljsko naravo tekme z ravno tako ad hoc sestavljeno selekcijo ZDA bo štel tudi rezultat, dodaja Zeljković: »Nogomet se igra za gole, rezultat je vedno pomemben. Treniramo na polno, da se bomo predstavili v čim boljši luči.«