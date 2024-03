Šeško v Madrid po podvig, ki bi odmeval po celi Evropi

Drugi večer lige prvakov v uvodnem marčnem tednu postavlja pod poseben drobnogled tudi vidnega slovenskega akterja. Benjamin Šeško je postal nepogrešljivi član enajsterice nogometašev Leipziga in danes bo pred njim prav spektakularno poglavje velike nogometne zgodbe. Gostovanje pri Realu na stadionu Santiago Bernabeu v Madridu je za vsakogar izjemno, nemško moštvo pa se bo lotilo posebnega izziva in v osmini finala poskusilo presenetiti favorita.

Za uvod je na Saškem slavil zmago Real z 1:0 (Brahim Diaz 48.), potem ko so bili gostitelji v 1. polčasu ambiciozni in konkurenčni, nagrade z vodilnim golom pa niso dočakali. »Res smo igrali dobro in pokazali, da smo zelo kakovostni,« je v spominu na prvo tekmo poudaril naš reprezentant.

Zdi se zelo težko verjetno, da bi ne glede na vrnitev dobre tekmovalne forme – potem ko je v novo koledarsko leto vstopil s tremi porazi – Leipzig nocoj v Madridu osvojil vstopnico za četrtfinale, toda nemški klubi so že večkrat uprizorili velike zasuke. Šeškovo moštvo resda ne sodi med tiste z dolgo tradicijo, prepoznavnostjo in pripadnostjo privržencev, se je pa nekaj zadnjih let utaborilo v zgornjem delu bundeslige ter na igrišču uveljavilo številne odlične igralce.

Na prvi tekmi smo kljub porazu res igrali dobro in pokazali, da smo zelo kakovostni.

Med njimi je kajpak tudi naš reprezentančni napadalec. Pridno zabija gole, ob sobotnem gostovanju za prvenstvene točke v Bochumu pa je asistiral za pomemben gol soigralca Danija Olma, ko je Leipzig izenačil na 1:1 in si odprl pot h končni gladki zmagi s 4:1.

»Lepo bi bilo, ko bi tudi iz sedanjega zaostanka enega gola moštvo zasukalo izid in se veselilo v Madridu, toda na tej stopnji lige prvakov in proti takšnemu tekmecu ne bosta dovolj le odločnost in bojevitost. Na igrišču bo treba razgrniti red in kakovost,« so jasno zapisali v kolumni pred tekmo pri Leipziger Volkszeitungu. Zasedba trenerja Marca Roseja bo poskusila z napadalnim pristopom, vodilni vlogi pred tekmečevimi vrati bosta pripadli Šešku in povratniku Loisu Opendi, sicer belgijskemu reprezentantu.

Mbappe v središču pozornosti

Nogometni Madrid, vsaj tisti del, ki stiska pesti za belo barvo, je prepričan o uvrstitvi 13-kratnih evropskih klubskih prvakov v četrtfinale in se niti ne ukvarja preveč s to tekmo. Že hiter pogled na športne strani časnikov po Španiji razkriva, da gre precej več pozornosti tako razveljavljenemu Bellinghamovemu golu v izteku sobotne predstave v Valencii (2:2) kot prihodu francoskega zvezdnika Kyliana Mbappeja na španska tla. Sinoči je namreč v dresu PSG gostoval pri Real Sociedadu v San Sebastianu, v naslednji sezoni pa naj bi oblekel dres madridskega velikana ...