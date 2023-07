Šeško sprejel nemški izziv, sedaj že dobiva priložnosti

Več slovenskih nogometašev je zamenjalo svoje delodajalce, med njimi obetavni napadalec Benjamin Šeško. Na neki način je ostal pod streho iste družine klubov, toda Leipzig vendarle pomeni najmanj eno raven višje v primerjavi s Salzburgom. Tudi zavoljo tega je zanimivo spremljati učinek Šeška med pripravami za novo sezono elitne nemške lige.

Leipzig je opravil večino tekmovalnega dela priprav na južnem Tirolskem v kraju Brunico (Bruneck), ki ga dobro pozna tudi slovenska reprezentanca. Tam se je pripravljala za mundial v Južni Afriki 2010, Leipzig zdaj na start nove sezone v bundesligi. V klubu sta dva slovenska nogometaša – nekdanji reprezentant Kevin Kampl sodi med najizkušenejše v jati, Šeško je šele vstopil vanjo. V pripravljalnih tekmah sta oba igrala v »začetni« enajsterici, torej povečini v prvih polčasih, ki se Leipzigu niso izšli povsem po načrtu.

Udinese ga je v Lienzu premagal z 2:1 (največ priložnosti si je priigral prav Šeško), na mini turnirju v Innsbrucku so »rdeči biki« (sistem 4-4-2) izgubili z Ipswichem (0:1) in remizirali z Werderjem (0:0), tekmi sta trajali po 60 minut. Ob Šešku je igral v napadu 20-letni Xavi Simmons, nizozemski reprezentant, član PSG, ki je na posoji v Leipzigu. Spet si je Šeško priigral največ priložnosti za gol, čim prej se bo moral dokazati, saj sta njegova tekmeca tudi izkušena Yusuf Poulsen in Timo Werner. Treba je dodati, da je Leipzig prevladoval tudi z Ipswichem, a napadalca sta dobila premalo uporabnih »zadnjih podaj«.

V soboto generalka

Šeško lahko računa na dolgoročno zgodbo v Leipzigu, navsezadnje je trener Marco Rose v petek podaljšal pogodbo s klubom do leta 2025 in je projekt zastavljen resno. »Z novinci sem zadovoljen. Dobro so se ujeli, upam le, da bodo preživeli naporne priprave in bomo uspešno začeli sezono,« je Rose diplomatsko opisal status mlajših mož, tudi Šeška, pred izjemno pomembno sezono bundeslige. Biki vanjo vstopajo kot drugo najdražje moštvo (472 mio €) za Bayernom, bundesliga pa kot četrto najdražje tekmovanje (4,14 milijarde €) za premier league, serie A in la ligo.

Leipzig bo v soboto že opravil generalko proti Las Palmasu, teden dni pozneje bo sledil superpokal z Bayernom v Münchnu, 1. kolo bundeslige še teden pozneje v Leverkusnu.