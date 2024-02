Sekulić čaka na čarovnije

Ker se bo na evropsko prvenstvo 2025 uvrstilo 24 od 32 udeležencev kvalifikacij, po trije iz vsake štiričlanske skupine, so košarkarji Slovenije in Izraela v četrtek naredili pomemben korak z zmagama nad Ukrajino in Portugalsko. Jutri ob 18. uri se bosta moštvi udarili še med seboj v Kopru in boljšemu se bo eurobasket v Latviji, na Cipru, Finskem in Poljskem že težko izmuznil. Splačalo se bo torej potruditi.

Tekmeca, ki sta doslej odigrala deset dvobojev ob trenutnem rezultatu 5:5 – izkupiček sta si razdelili tudi v kvalifikacijah za lansko SP, ko je obakrat zmagala gostujoča reprezentanca – bi se morala po prvotnem razporedu v nedeljo pomeriti v Izraelu. Zaradi vročih razmer na Bližnjem vzhodu je vlogo gostiteljice prevzela Slovenija, s tem pa celo vrsto varnostnih ukrepov. V dvorani Bonifika bo veljala tudi prepoved vnosa zastav tujih držav in transparentov z žaljivo vsebino, saj še vedno odmeva zahteva nekaterih civilnih gibanj, da naši košarkarji ne bi smeli odigrati tekme. Pa čeprav Izrael ni pod sankcijami mednarodnih športnih združenj in bi torej enostranska odpoved dogodka imela hude posledice za Slovenijo.

»Politika politikom, šport športnikom. Nikakor ne bi tega mešal,« meni slovenski selektor Aleksander Sekulić, ki mu tovrstne teme niso tuje, saj že drugo leto deluje v Rusiji kot trener Lokomotiva iz Kubana. Precej raje govori o košarki, pa čeprav beseda nanese na težave zaradi številnih poškodb njegovih izbrancev. V četrtek ni mogel računati niti na organizatorja Alekseja Nikolića, kar je sprožilo vrsto rokad v moštvu.

»Aleksej je normalno treniral do srede in do zadnjega trenutka smo upali, da bo igral proti Ukrajini. Ni se izšlo, zato medicinska služba zdaj dela svoje čarovnije, želimo si, da bi ga usposobila. Še enkrat pa moram pohvaliti vse druge fante. Pokazali so, kako se bori v reprezentančnem dresu in za uvrstitev na EP. To seveda velja tudi za Žigo Samarja, ki je dvoboj začel v vlogi dirigenta. Po daljši odsotnosti ni v najboljši formi, a bo zelo pomemben za reprezentanco vsaj naslednjih deset let, zato vlagamo vanj. V napadu je bil nekoliko zadržan, a je prispeval pomemben delež v obrambi. Lahko pa igra še precej bolje,« je potrdil Sekulić po zapletu s srečnim koncem.

Izrael dober, Slovenija še boljša

Junak zmage je bil Klemen Prepelič, dolgoletni branilec-strelec in po potrebi priložnostni organizator, na tekmi z Ukrajino prvič tudi kapetan izbrane vrste. »V minulih letih običajno nisem bil ravno srečen, ko sem moral prevzeti vlogo dirigenta, saj sem pri prenosu žoge izgubljal energijo. Ustvarjalen pa sem bil vedno dovolj in z izkušnjami sem dobil potrebno mirnost. Sicer pa je jasno, da je na velikih tekmovanjih naš prvi organizator Luka Dončić,« je pojasnil Klemen Prepelič, ki je imel v tej sezoni podobno vlogo »gasilca« pri Cedeviti Olimpiji, po selitvi v Turčijo pa jo občasno prevzame tudi pri Galatasarayu. Zato bo nared, če bo moral vskočiti še v nedeljo.

Izraelci so imeli v četrtek veliko težav na gostovanju na Portugalskem. Na poti do zmage z 72:70 so v 27. minuti zaostajali s 47:52, njihova najučinkovitejša aduta pa sta bila krilni center Tomer Ginat s 17 točkami in organizator igre Yam Madar s 16. V dvanajsterici selektorja Ariela Beit-Halahmyja so igrali štirje košarkarji iz evroligaških klubov – center Roman Sorkin in krilo Rafael Menco iz Maccabija ter dirigenta Madar iz Fenerbahčeja in Noam Yaacov iz Asvela – ter trije iz Hapoela iz Jeruzalema in dva iz telavivskega Hapoela, ki tekmujeta v Fibini ligi prvakov oziroma v evropskem pokalu.

»Obe naši prvi oviri sta zelo neugodni. Izrael ima vendarle večjo individualno kakovost kot Ukrajina. Madar je eden od najbolj nadarjenih mladih košarkarjev v Evropi, njegovi soigralci pa so izkušeni. Vseeno menim, da smo kot posamezniki vendarle boljši, imamo pa tudi najboljšo moštveno kemijo v skupini. Naš ustroj je enak že vrsto let, zato bi morali s pomočjo navijačev potrditi vlogo favorita,« je prepričan slovenski kapetan.