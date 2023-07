Sanjski prvenec Lionela Messija: poglejte, kakšen gol je zabil (VIDEO)

Lionel Messi je prvenec v dresu Interja iz Miamija v Fort Lauderdalu kronal s čudovitim golom iz prostega strela v zadnji minuti. Svetovni prvak z Argentino je ob premieri onkraj luže svoj novi klub popeljal do zmage, ko je v 4. minuti sodnikovega dodatka zadel iz prostega strela za zmago v ligaškem pokalu z 2:1 proti mehiškemu klubu Cruz Azul.

Približno 21.000 gledalcev - vključno z zvezdniki, kot so LeBron James, Serena Williams, Gloria Estefan, Tua Tagovailoa, Becky G in Kim Kardashian – je čakalo do 54. minute tekme, preden je Messi stopil v igro. Do sedaj je namreč z novo sredino opravil le tri treninge.

V 94. minuti pa so gledalci prišli na svoj račun in padli v delirij, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ko je Messi s kakšnih 20 metrov z levico dosegel zmagoviti gol.

»Velike stvari se bodo zgodile. Čutim isto željo, kot sem jo vedno imel kot tekmovalec, in želim zmagovati ter pomagati rasti Miamiju,« je dejal 36-letni Messi ob svoji predstavitvi prejšnji teden.

Inter Miami je trenutno zadnjeuvrščena ekipa v ligi MLS, na dosedanjih 22 tekmah je dosegla pet zmag, tri neodločene izide in doživela 14 porazov.

Tudi zato je klub solastnika Davida Beckhama pred kratkim poleg Messija in Španca Sergia Busquetsa podpisal pogodbo še z enim dolgoletnim španskim reprezentantom, Jordijem Albo iz Barcelone.

V ligi MLS imajo ta čas premor, saj je na vrsti ligaški pokal, novoustanovljeno tekmovanje med klubi severnoameriške nogometne lige MLS in mehiške lige.