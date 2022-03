Ronaldo je zažugal Oblaku

Slabe novice za Jana Oblaka in njegov Atletico. Cristiano Ronaldo je na najboljši način zavrnil govorice, da je nezadovoljen v Manchester Unitedu, in se ob vrnitvi izkazal s hat-trickom za zmago s 3:2 proti Tottenhamu v derbiju premier league. Rdeči vragi bodo jutri na Old Traffordu gostili Madridčane na povratni tekmi osmine finala lige prvakov. Ronaldo je prvič po letu 2008 zabil tri gole za United, v karieri jih je zbral že 807. »Izjemno ponosen sem na prvi hat-trick, odkar sem se vrnil na Old Trafford, ni boljšega kot vrniti se na igrišče in pomagati ekipi do zmage,« je Ronaldo zapisal na instagramu in dodal: »Še enkrat več smo pokazali, da lahko premagamo vsakega tekmeca, kadar stojimo na igrišču kot eno. Za Man United ni omejitev. Ne glede na vse. Gremo, vragi!« Njegova eksplozija se je zgodila teden po tem, ko Ronalda ni bilo na derbiju z Manchester Cityjem, nakar so se pojavile govorice, da je odpotoval na Portugalsko. Trener Ralf Rangnick jih je zavrnil in dejal, da je imel 37-letni napadalec težave s poškodbo kolka. Toda potem ko je Ronaldovo predstavo ocenil kot najboljšo, odkar je novembra lani nasledil Oleja Gunnarja Solskjaerja, se je hudomušno vprašal, ali bi bilo Ronalda najboljše vsake toliko poslati domov na Madeiro. »O njegovem nastopu sem se odločil tik pred tekmo, saj ves teden ni treniral. Morda bi morali večkrat ponoviti to rutino,« je dejal Nemec, ki pa ta teden ne bo imel časa, da bi odpočil glavnega aduta. United bo namreč moral jutri premagati Atletico, saj se je tekma na Wandi Metropolitano razpletla z 0:0. Ronaldo se lahko pohvali, da je največkrat premagal Oblaka, enajstkrat. Zabil mu je tudi hat-trick v dresu Juventusa v sezoni 2018-19. Porajala so se vprašanja o njegovem vplivu na United, čeprav je samo Mohamed Salah dosegel več golov za Liverpool v tej sezoni. »Cristiano nikdar ni bil težava. Če imaš v ekipi najboljšega napadalca na svetu, ne more biti težava. Danes je pokazal, kdo je Cristiano Ronaldo,« je soigralca hvalil Paul Pogba.

Luknje v obrambi

Tudi Atletico lahko optimistično potuje na gledališče sanj. Kriza je očitno za njim, v petek je premagal Cadiz z 2:1 in trdno drži mesto, ki vodi v ligo prvakov. Skrbi pa število golov, ki jih je prejel na 28 tekmah – 36. V prejšnji sezoni, ko je osvojil naslov španskega prvaka, jih je na 38 komaj 25. Granitna obramba je stvar preteklosti za zasedbo Diega Simeoneja, v kateri so glavna napadalna orožja Joao Felix, Luis Suarez, Angel Correa in Antoine Griezmann. V Angliji je Liverpool zaostanek za Man Cityjem spet skrčil na tri točke, moštvo Pepa Guardiole nocoj čaka gostovanje pri Crystal Palaceu, Tottenham, ki je v konferenčni ligi občutil tudi moč Mure, je padel na sedmo mesto, sezona ne gre po načrtih Antonia Conteja. Neudeležba v evropskih tekmovanjih bi bila velik udarec za Spurs. »Dobro mi je tukaj, gradimo za prihodnost in smo na pravi poti,« je zatrdil Italijan.