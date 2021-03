Rogliča nista upočasnili ne zima ne menjava kolesa

Po uvodnih sprinterskih preizkušnjah je bila vožnja na čas v 3. etapi kolesarske dirke Pariz–Nica prvi letošnji test pripravljenosti Primoža Rogliča, ki ga je slovenski kapetan ekipe Jumbo Visma prestal (skoraj) tako, kot si je želel. Ni slavil prve letošnje zmage, za šest sekund sta bila hitrejša Švicar Stefan Bissegger (Education First) in Francoz Remi Cavagna (Groupama FDJ), se je pa utrdil v vlogi prvega favorita za končno zmago na dirki proti soncu. Vožnja na kronometer na 14,4 km dolgi trasi, ki se je končala s 400-metrskim vzponom v Gienu, je morala odgovoriti na vprašanji, kako močan Roglič začenja novo sezono in kako dobro se znajde na novem kolesu, potem ko je Jumbo Visma bianchije zamenjala s cerveli. Odgovora sta bila vzpodbudna, ne zimski premor ne zamenjava kolesa nista upočasnila Rogle, ki je z zavito in razgibano progo opravil s povprečno hitrostjo 48,906 km/h. Za zmago bi moral preseči povprečno hitrost 49,184 km/h, ki sta jo dosegla tekmeca.



»Vedno si želiš zmagati, vendar sta bila močnejša in sta zasluženo pred menoj. Na koncu je bilo boleče, vendar sem dosegel dober čas, zadovoljen sem s svojo predstavo. Z vožnjami na čas imam že bogato zgodovino, še vedno so poseben izziv, iz vsake se nekaj naučim. Zato je bilo dobrodošlo, da smo imeli tovrstno preizkušnjo že tako zgodaj v sezoni. Pokazal sem, da sem dobro pripravljen, in se veselim naslednjih etap,« je povedal Roglič, ki bi rumeno majico lahko oblekel že danes, saj se bo 4. etapa končala z vzponom 1. kategorije na Chiroubles (7,3 km, 6-odstotni naklon). Pogačar proti Bernalu Izstopajoča individualna kakovost Tadeja Pogačarja ali kolektivna moč ekipe Ineos? To pa naj bi bilo glavno vprašanje pred današnjim startom dirke od Tirenskega do Jadranskega morja, ki jo je leta 2019 s pičlo sekundo prednosti pred Adamom Yatesom dobil Roglič. Na njej bo Pogačar nastopil prvič, po lanski zmagi na Touru in udarnem začetku sezone s 1. mestom na dirki po Združenih arabskih emiratih pa ga stavnice uvrščajo na vrh. Obeta se podoben scenarij kot v ZAE, le da pri Ineosu zanj ne bo najbolj nevaren Adam Yates, temveč Egan Bernal, predlanski zmagovalec dirke po Franciji, ki je s 3. mestom na Strade Bianche tudi pokazal, da leto 2021 začenja vrhunsko pripravljen. Kolumbijčeva prednost je, da bo imel ob sebi šampiona Toura iz leta 2018 Gerainta Thomasa, svetovnega prvaka v vožnji na čas Filippa Ganno, poljsko lokomotivo Michala Kwiatkowskega ... Pogačar se bo moral v gorskih preizkušnjah zanesti predvsem na pomoč rojaka Jana Polanca in izkušenega Poljaka Rafala Majko, ki je letos okrepil vrste ekipe UAE. »Na dirki bo vsega po malo, vzponov, ravnin in še sklepna vožnja na kronometer. Preizkusil se bom v boju za vrh v skupnem seštevku, vendar se bomo posvetili tudi sprinterskim etapam. Upam, da bomo nadaljevali dobro delo z dirke po ZAE,« je povedal Pogačar. Konkurenca ne bo omejena le na Ineos, na startu bodo tudi Mathieu van der Poel (Alpecin Fenix), Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick Step), Wout van Aert (Jumbo Visma), lanski zmagovalec Simon Yates, ob katerem bo barve ekipe BikeExchange branil tudi Luka Mezgec, in Mikel Landa, kapetan Jana Tratnika pri ekipi Bahrain Victorious.

