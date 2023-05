Roglič v rožnatem pušča Thomasa, napadel bo, ko pridejo njegovi navijači

»Primož Roglič je videti zelo dobro, skriva se v skupini in čaka na pravi trenutek, da stvari postavi na svoje mesto,« je italijanskim novinarjem zaupal domači adut na Giru Damiano Caruso. Močno skrajšana 13. etapa pa še ni bila pravi trenutek, da bi 33-letni Zasavec nadoknadil dve sekundi in slekel rožnatega Gerainta Thomasa, čeprav se je zdelo, da bi to zlahka storil, če bi želel. Kot kaže, čaka na slovenske navijače, ki bodo ta konec tedna začeli množično romanje do Svetih Višarij.

Švicarska etapa dirke po Italiji je obetala prvo veliko gorsko bitko, a je za uvod ponudila nekaj sindikalnega boja kolesarjev. Dovolj jim je bilo dežja, ki jih že dva tedna neprestano biča. Ker je močno lilo tudi na startu v Borgofrancu d'Ivrei, so zahtevali sprožitev protokola za ekstremne vremenske razmere. Na koncu so sklenili kompromis s prireditelji 106. Gira in od etape, ki bi morala biti dolga 199 km je ostalo dobrih 74 km.

Novi startni kraj je bil Le Chable v Švici in takoj so se izstrelili ubežniki, ki so se nato na ciljnem vzponu v Crans Montano udarili za etapno zmago. Najmočnejši in najbolj premeten je bil 25-letni Kolumbijec Einer Rubio (Movistar), ki je na limanice ujel tudi prekaljenega veterana Thibauta Pinota (Groupama FDJ).

Thomas si ne dela utvar

V skupini kandidatov za končno zmago je Thomasov Ineos narekoval stanoviten tempo, ki so mu Roglič in njegovi pomočniki iz Jumba Visme brez težav sledili. Za malo razburjenja je Thomas v zaključku sprintal na čelu skupine. Roglič mu je sledil sede, ni mu bilo treba odpreti ust, da bi globlje zadihal. Če bi sprožil svoj sloviti sprint navkreber, bi bržkone nadoknadil pičli dve sekundi, ki ga ločita od vodstva na dirki.

»Roglič me pušča v rožnati majici do zadnjega tedna, zadovoljen je s tem, da gre takoj v ekipni avtobus, mene pa čakajo številne obveznosti po etapi, v kateri je moja ekipa opravila veliko dela,« se Thomas, ki bo prihodnji teden dopolnil 37 let, zaveda, zakaj ga slovenski tekmec še ni napadel.

Kdaj ga bo? Naslednja velika gorska preizkušnja, 16. etapa s ciljem na Monte Bondoneju, je na vrsti v torek, a bo po ravninski 14. zanimiva tudi jutrišnja 15. etapa s ciljem v Bergamu, kamor bo že romalo večje število slovenskih navijačev. Ti bodo Rogliča podpirali do gorske vožnje na čas na Svetih Višarjah v 20. etapi. Nedelja v Bergamu bo spominjala na dirko po Lombardiji leta 2021, na kateri je zmago slavil Tadej Pogačar. Tako kot njemu je Colle Aperto, 1,6 km dolga špica, po kateri sledi spust v cilj v središču mesta, na kožo pisana tudi Rogliču.