Radenska Naturelle z najvišjo nagrado prestižnega izbora Monde Selection

Grand gold award je najvišja nagrada v kategoriji vod in brezalkoholnih nagrad.

Strokovna žirija izbora Monde Selection je oznako najvišje kakovosti podelila na podlagi mnenj neodvisnih strokovnjakov, ki so podrobno proučili vizualne vidike, vonj, pakiranje in okus ter tudi znanstveno in laboratorijsko oceno vode, ki pod zemeljskim površjem svojo čistost in neokrnjenost ohranja že 12.000 let.

Strokovna komisija izbora Monde Selection je po temeljitem postopku ocenjevanja, ki že od leta 1961 poteka po strogo določenih merilih, naravni mineralni vodi Radenska Naturelle podelila najvišjo možno nagrado v kategoriji vod in brezalkoholnih pijač – grand gold award. »Ko potrošniki vidijo oznako Monde Selection Quality Award, prejmejo potrditev in zagotovilo, da izberejo izdelek visokega ranga,« je povedal Louis Poot Baudier, generalni direktor Monde Selection, ki je ena najuglednejših svetovnih organizacij za potrjevanje kakovosti.

»Čeprav Radenska Naturelle že vrsto let na domačih in mednarodnih ocenjevanjih žanje priznanja, nas je tokratna nagrada Monde Selection še posebej razveselila. Uvrstitev prav v vrh vod, ki jih odlikuje najvišja kakovost, je pomembna potrditev, da ponujamo res najboljše iz narave,« je povedala Egle Wehle, direktorica marketinga Radenska Adriatic.

Naravno čista že 12.000 let

Po hidrogeoloških raziskavah je starost nastanka izvira, iz katerega se danes črpa naravna mineralna voda Radenska Naturelle, ocenjena na 12.000 let. Izvir se napaja iz padavinskih vod, ki se s pronicanjem skozi skoraj neprepustne zemeljske plasti prečistijo in obogatijo z minerali, pod zemeljskim površjem pa ostajajo tudi zaščitene pred zunanjimi vplivi. Od črpanja do polnjenja naravne mineralne vode so dovoljeni le minimalni posegi, kar jo močno razlikuje od postopkov obdelave vodovodne vode, ki se lahko obdela na fizikalni način in tudi z dodajanjem kemijskih sredstev za dezinfekcijo. To Radenski Naturelle zagotavlja prvobitno čistost in harmonično zaokroženost okusa, h kateremu prispeva idealna sestava pomembnih mineralnih snovi.

Več kot »navadna« voda

V Radenski prihodnost vidijo kot zavezo trajnosti

Naravna mineralna voda je mojstrovina narave, ki je ni mogoče poustvariti ali proizvesti z industrijskimi postopki. Značilno je, da nastaja v daljšem časovnem obdobju in je bogata z mineralnimi snovmi. Radenska Naturelle tako vsebuje minerale, kot sta kalcij in magnezij, odlikuje pa jo tudi nizka količina natrija, zato je primerna za posebne diete in je zaradi svoje edinstvene sestave priporočljiva za pitje ob vseh priložnostih ter je idealna izbira za osvežitev in potešitev žeje – za vse generacije.

V Radenski so srčno zavezani trajnosti, skrbi za ohranjanje vodnih virov in čistega okolja. Rezultat njihovih večletnih prizadevanj je, da je danes kar 99 % steklenic Radenske Naturelle vračljivih. Prav tako so za Radensko Naturelle 0,5L uporabili lažjo in okolju prijaznejšo plastenko, ki je izdelana iz 100-% reciklirane plastike. Na ta način si prizadevajo, da je ogljični odtis njihove embalaže bistveno nižji, s tem pa podpirajo krožno gospodarstvo.

»Začetek vsake zgodbe izvira iz narave. To je tudi zgodba Radenske Naturelle in naših treh src, zato se zavedamo, kako pomembno je, da naravne vire spoštujemo in zaščitimo. Radenska ostaja zavezana trajnostni misiji, saj le tako lahko ostajamo prva izbira potrošnikov,« je dodal Marián Šefčovič, direktor Radenska Adriatic.

