Neverjetna poteza hrvaške vlade: poglejte, kakšno nagrado bi dali Baby Lasagni

Hrvaški predstavnik na Evroviziji Baby Lasagna bo za odlično uvrstitev na letošnjem izboru prejel zajeten kupček denarja. Hrvaška vlada je odločila, da si za uspeh zasluži nagrado.

»Iskrene čestitke Marku Purišiću, Baby Lasagni za fascinanten uspeh na Evroviziji, kjer je osvojil najvišje število glasov publike in skupno drugo mesto. To je največji uspeh samostojne Hrvaške od nastopa skupine Riva. Zahvaljujemo se tudi Zagrebu in Umagu za prekrasen sprejem,« je dejal hrvaški premier Andrej Plenković in dodal, da so bili prizori ob uspehu mladega človeka prekrasni.

Vlada se je odločila, da bodo za njegov uspeh na Evroviziji in vso medijsko pozornost, ki jo je Hrvaška dobila z njegovim nastopom nagradili s 50 tisoč evri.

Pevec Marko je dejal, da denarja ne bo vzel in vladi dejal, naj ga nameni v dobrodelne namene.

»Hvaležen sem hrvaški vladi za nagrado v vrednosti 50.000 evrov, ampak denarja ne morem sprejeti. Lahko bi navedel več razlogov, zakaj ne, a najpomembnejši je ta, da obstaja toliko drugih posameznikov in organizacij, ki bi jim da pomoč prišla veliko bolj prav kot meni,« je na Instagramu zapisal Marko.

Plenkovića je prosil, naj teh 50.000 evrov donira.

»S tem prosim gospoda Plenkovića, da v mojem imenu in v imenu hrvaške vlade donira 25.000 evrov Inštitutu za pediatrično onkologijo in hematologijo Dnevni bolnišnici Mladena Ćepulića. Ostalih 25.000 evrov pa bi rad namenil Inštitut za pediatrično hematologijo, onkologijo in transplantacijo hematopoetskih matičnih celic KBC Zagreb Hvala,« je dejal.