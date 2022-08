Roglič v pekel Asturije

Španec Jesus Herada (Cofidis) je bil junak 7. etape Vuelte, pred katero je bilo jasno, da bo to bitka med ubežniki in ekipami sprinterjev, ki so tokrat potegnili kratko. Primož Roglič (Jumbo Visma) in drugi kandidati za končno zmago so poskušali prihraniti čim več moči. Za njimi je bila izjemno zahtevna 6. etapa, ki je v rdečo majico oblekla Remca Evenepoela (Quick Step), pred njimi pa je peklenski konec tedna, ki bi lahko že usodno vplival na razplet dirke.

Herrada je bil najmočnejši v sprintu v Cistierni, kjer je bila peterica ubežnikov 40 sekund pred glavnino. Z zmago je potrdil, da je dolge španske suše konec. V 5. etapi jo je sicer prekinil Marc Soler (UAE), vendar si gostitelji želijo čim več zmag, da bi šlo v pozabo dejstvo, da španski kolesarji na lanski Vuelti ter na Giru in Touru v zadnjih dveh letih niso dobili niti ene etape. Tokrat so tudi v igri za prvo končno zmago po letu 2014 (Alberto Contador), saj je Enric Mas (Movistar) edini bil kos tempo Evenepoela na četrtkovem ciljnem vzponu na Pico Jano, na katerem je Roglič izgubil skoraj poldrugo minuto in v skupnem seštevku za belgijskim zvezdnikom na 4. mestu zaostal 1:01.

Asturijski klanci in kronometer v Alicanteju

Morda bo to že danes preteklost. V 8. etapi 32-letnega Kisovčana in druščino v le 153,4 km čaka kar šest asturijskih kategoriziranih vzponov. Cilj bo prvič na Colladu Fancuaya, ki ni mačji kašelj. Za konec eksplozivnega dne se bo treba spopasti z 10,1 km klanca s povprečnim naklonom 8,5 odstotka in zadnjimi 700 m z 11-odstotnim naklonom. Tudi jutri bo Vuelto gostila hribovita Asturija, v 9. etapi bo na vrsti »le« pet gorskih ciljev v 171,4 km. Cilj bo na Les Praeres de Nava. Ta vzpon je dolg samo 3,9 km, a je izjemno strm, povprečni naklon znaša 12,9 odstotka. Leta 2018 je bil tu najmočnejši Simon Yates (BikeExchange), ki je v rdeči majici prikolesaril v Madrid. Tu se bo končal prvi teden Vuelte, drugi pa se bo v torek začel z ravno tako ključno preizkušnjo, 30,9 km dolgo vožnjo na čas od Elcheja do Alicanteja.

Pred Rogličem, ki lovi četrto zaporedno zmago, so tako izjemno pomembni, če ne odločilni dnevi. Zaradi kratkih priprav (po padcu in odstopu na Touru je na kolesu pred Vuelto preživel le dva tedna) je bilo pričakovati, da vrhunca forme ne bo dosegel v prvem tednu, v katerem pa si ne sme prikolesariti nenadomestljivega zaostanka. Ena minuta to gotovo ni, zato ne bo nič usodnega, če še ne bo zasuka. Dovolj bo, če bo Evenepoela zadržal na razdalji, ki jo še lahko nadoknadi v nič manj zahtevnem nadaljevanju 77. Vuelte.