Roglič nič kriv in dolžen spet na tleh

Biniam Girmay (Intermarche Wanty) je bil s svojo že tretjo zmago veliki junak 12. etape Toura, ki bi morala biti rutinska za slovenska borca za vrh v skupnem seštevku, vendar se je za Primoža Rogliča (Red Bull Bora Hansgrohe) sprevrgla v še eno francosko nočno moro. Ob zapletu, 12,2 km pred ciljem, za katerega ni bil nič kriv, je grdo padel. Tako je na ravninski preizkušnji izgubil skoraj dve minuti in pol, še bolj skrb vzbujajoče pa je, da je priletel na desno ramo, ki so mu jo operirali leta 2022.

Iz ničesar je nastala katastrofa za Rogliča. Kolesar ekipe Astana Aleksej Lucenko je s kolesom podrgnil ob robnik, ki je ločeval dva vozna pasova, ter z desnega padel na levega, malo za tem, ko je mimo pripeljal rumeni Tadej Pogačar (UAE).

Neposredna posledica padca

Ta se je s svojo ekipo vozil v ospredju glavnine in se izognil padcu, nekoliko bolj zadaj je bila ekipa »rdečih bikov« z Rogličem, bil je med osmoljenci, ki so naleteli na po tleh kotalečega Lucenka. Do cilja ga je ločilo 12 mučnih kilometrov, v katerih je zrak pred njim rezala domala cela ekipa Red Bull Bora Hansgrohe, a pomočniki niso smeli na pedala pritisniti na vso moč, saj jim je 34-letni Kisovčan stežka sledil.

Neposredna posledica padca je, da je Roglič v cilj prikolesaril 2:27 za zmagovalcem Girmayem in vsemi velikimi tekmeci za vrh v skupnem seštevku, v katerem še naprej vodi Pogačar 1:06 pred Remcom Evenepoelom (Soudal Quick Step) in 1:14 pred Jonasom Vingegaardom (Visma Lease a Bike). Roglič je zdrsnil na 6. mesto z zaostankom 4:42.

Tako so se njegove sanje o rumeni majici na cilju v Nici močno oddaljile, zelo zahtevna bo že vrnitev na oder za zmagovalce. Še posebej, če bo v nadaljevanju čutil posledice padca. Spomnimo, da je Roglič lanski Tour izpustil, v letih 2021 in 2022 pa je odstopil zaradi padcev, vendar šele po tem, ko je več dni vztrajal kljub hudim bolečinam.