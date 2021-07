Roglič končal dirko po Franciji

Slovenski kolesarski asje končal nastope na letošnji dirki po Franciji, je na klubski spletni strani sporočila njegova nizozemska ekipa Jumbo-Visma. Roglič, ki je na lanski francoski pentlji osvojil drugo mesto v generalni razvrstitvi in zmagal na dirki po Španiji, je v tretji etapi letošnje dirke padel in se poškodoval.Enaintridesetletni Kisovčan je kljub bolečinam nadaljeval svoje nastope na dirki, kjer trenutno vodi lanski zmagovalec Tadej Pogačar. Po sobotnem več kot 35-minutnem zaostanku pa se je vodstvo njegove nizozemske ekipe odločilo, da Slovenec ne bo nadaljeval nastopov na Touru.»Odločitev o odstopu je bila skupna. V teh okoliščinah ne bi bilo smiselno nadaljevanje dirke,« je za klubsko spletno stran dejal Roglič in dodal: »V naslednjem obdobju je moja primarna naloga, da se opomorem in osredotočim na nove cilje. Zelo sem razočaran, da moram zapustiti karavano na Touru, kljub temu pa ostajam optimističen in že gledam v prihodnost.«