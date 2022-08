Roglič bi že zdaj potreboval Tratnika

V ekipi Jumbo Visma so včeraj imeli dobre novice glede okrepitev za prihodnjo sezono. Primožu Rogliču bo z dvoletno pogodbo na pomoč priskočil tudi Jan Tratnik (Bahrain Victorious), ki bi rojaku sicer zelo prav prišel že te dni, ko se bori za četrto zaporedno zmago na Vuelti. Med dnevom premora je Rogla, ki za nosilcem rdeče majice Remcom Evenepoelom (Quick Step) zaostaja skoraj dve minuti, ostal še brez Edoarda Affinija. Za člane Rogličeve ekipe so dnevi prevlade na začetku dirke na Nizozemskem preteklost. Veselje je slovenski kapetan podaljšal še v prvo špansko, 4. etapo, v kateri je slavil zmago in postal že četrti član črno-rumene zasedbe, ki je oblekel rdečo majico. Zdelo se je, da se mu odpira avtocesta do rekordnega četrtega zaporednega zmagoslavja v Madridu, vendar je kmalu za tem premoč na baskovskih in asturijskih cestah pokazal Evenepoel. Mladi belgijski zvezdnik si je v dveh prepričljivih gorskih predstavah prikolesaril 1:12 prednosti pred najbližjim zasledovalcem Enricom Masom (Movistar) in 1:53 pred Rogličem. Pri slednjem se je hudičev naraščaj za nameček namnožil. Pred 9. etapo je zaradi bolezni odstopil njegov najbolj zvesti pomočnik na najtežjih klancih Sepp Kuss, včeraj je enaka usoda doletela še Affinija, postavnega Italijana, ki je svojemu kapetanu ponujal obilico zavetrja na ravninah. To je bila na dan premora edina informacija, ki je pricurljala od jumbovcev na Vuelti. V molk so se zavili pred še eno od ključnih etap. Po selitvi iz Asturije na sredozemsko obalo se bo 77. dirka po Španiji nadaljevala z edino, 30,9 km dolgo posamično vožnjo na čas. Roglič bi ob takšni priložnosti običajno pokal od samozavesti, saj ima v tej disciplini na španskih cestah stoodstotni izkupiček.

V Baskiji boljši Slovenec

Na njih je osemkrat nastopil v posamični vožnji na čas in osemkrat zmagal, od tega štirikrat na Vuelti, na kateri je bil najboljši v vseh bitkah s časom v letih 2019 (10. etapa), 2020 (13.) in 2021 (1. in 21.). Vse skupaj je v »uri resnice«, v kateri si je lani v velikem slogu prikolesaril naslov olimpijskega prvaka, slavil 17 od 65 zmag v karieri. Vse to bi ga postavilo na mesto prvega favorita tudi danes, če njegov tekmec ne bi bil Evenepoel, ki je ravno tako močan v vožnji na čas, za nameček pa je v boljši formi. Kapetan Quick Stepa je doslej slavil zmage na osmih vožnjah na čas, leta 2019 je pri 19 letih postal članski evropski prvak, letos pa je dobil tri tovrstne preizkušnje, na dirkah po Algarvu in Švici ter belgijskem državnem prvenstvu. Letos sta imela Roglič in Evenepoel v Španiji že dvoboj v vožnji na čas na dirki po Baskiji in na 7,5 km dolgi uvodni etapi je 32-letni Slovenec zmagal 5 sekund pred 22-letnim Belgijcem. Zdi se, da so ta čas razmerja moči obrnjena in številni kolesarski komentatorji napovedujejo, da bo Roglič tokrat izgubil vsaj pol minute. Morda pa bo ravno to dan preporoda trdoživega Zasavca, ki po padcu in odstopu na Touru še lovi vrhunec forme. Bil bi pravi čas, da jo ujame. V drugem tednu Vuelte ne bo manjkalo priložnosti za bitke za rdečo majico. Poleg v vožnji na čas še na treh ciljnih vzponih. V 12. etapi na Peñas Blancas, v 14. na Sierro de la Pandera in v kraljevski 15. na 2512 m visoki Alto Hoya de la Mora v Sierri Nevadi. Še startni časi na današnji preizkušnji: Jan Polanc (UAE) 16.11, Roglič 16.51 in Evenepoel 16.55.