Riera s Celjem kot z Olimpijo

Albet Riera tudi na trenerskem stolčku Celja ponavlja lanski scenarij na začetku sezone: Celje je v tednu dni premagalo največja tekmeca za naslov, po Olimpiji v Stožicah je na stadionu Z'dežele v 7. krogu 1. SNL v štajerskem derbiju padel še Maribor. Za vrnitev na vrh lestvice sta bila strelca nekdanja vijolična fanta Žan Karničnik in Aljoša Matko. Korošec Karničnik je tudi svoj zadnji prvoligaški gol zabil prav Mariborčanom, v dresu Mure 28. novembra leta 2021.

Rieri in Celjanom gre vse kot po maslu, izgubili so le dve točki v uvodnem krogu v Kidričevem, ko je Riera šele 48 ur pred tekmo postal trener, potem so zmagovali na obeh frontah. Na evropski jih je ustavil šele premočni Maccabi iz Tel Aviva.

Koper zmagal v Domžalah Izidi 7. kroga: Celje – Maribor 2:0 (Žan Karničnik 12., Aljoša Matko 92.), Domžale – Koper 1:2 (500, Jan Đapo 43.; Maks Barišić 4, Matej Palčič 62.), Bravo – Aluminij 2:0 (400, Gal Puconja 36., Gašper Trdin 73), Rogaška – Kalcer Radomlje 1:1 (300, Thalisson Moreira 41., Madžid Šošić 22.; rdeči karton: Dominik Prpić, Radomlje, 96.), Mura – Olimpija večerna tekma. Vrstni red strelcev: 5 – Aljoša Matko (Celje), 4– Arnel Jakupović (Maribor), 3 – Gašper Trdin, Matej Poplatnik (oba Bravo), Saar Fadida, Rui Pedro (oba Olimpija). Pari 8. kroga (16. t. m.): Olimpija – Maribor, Koper – Celje, Kalcer Radomlje – Domžale, Aluminij – Rogaška, Mura – Bravo.

Prva liga Telemach Celje 6 5 1 0 17:5 16 Koper 6 5 0 1 12:5 15 Maribor 6 3 2 1 10:6 11 Bravo 6 3 1 2 8:7 10 Olimpija 5 3 0 2 15:11 9 Mura 5 2 0 3 6:11 6 Domžale 6 1 2 3 8:10 5 Aluminij 6 1 1 4 8:11 4 Radomlje 6 1 1 4 4:10 4 Rogaška 6 0 2 4 3:15 2

Vijolična smola

V štajerskem derbiju so imeli Mariborčani tudi precej smole, najprej s sodniškimi odločitvami, v finišu pa še s pomanjkanjem sreče. Sporni odločitvi za enajstmetrovki sta šli v celjski prid, prvič zaradi nedovoljenega položaja, drugič glavni sodnik David Šmajc posredovanje Luke Bobičanca nad mariborskim napadalcem ni ocenil za prekršek. Tretjo priložnost za izenačenje je imel v nogah Josip Iličić. A po njegovem prefinjenem strelu z 9 metrov je žoga zadela desno vratnico, Marin Laušić pa je z 10 m sprožil strel natančno v Matka Obradovića. Piko na i je v sodnikovem dodatku po kombinatorni akciji postavil kdo drug kot Matko.

Prvoligaška bitka se bo nadaljevala čez dva tedna, ko bosta na sporedu tudi derbija največjih favoritov za naslov, v Stožicah bodo gostovali vijolični, na koprski Bonifiki pa Celjani.