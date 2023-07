Rezervista Jakupović in Skuka rešila Maribor na Malti

Nogometaši Maribora so se uvrstili v 2. krog kvalifikacij za evropsko konferenčno ligo. Na današnji povratni tekmi so na Malti premagali Birkirkaro z 2:1 (0:1). Za Maribor sta po zaostanku z 0:1 v prvem polčasu zadela Arnel Jakupović (80.) in Juliano Skuka (88.). Na prvi tekmi v Mariboru je bil izid 1:1.

Mariborčani so kot druga slovenska ekipa v tem tednu gostovali na Malti na stadionu Centenary v Ta'Qualiju. Domžalčani so pred dvema dnevoma zapravili priložnost za veliki preobrat in proti Balzanu klonili po podaljšku, Mariborčani pa so danes sicer zaostajali do 80. minute, a nato naredili preobrat za skupno zmago.

Tekmec Mariborčanov v 2. krogu bo luksemburški Differdange. V konferenčni ligi so nastope že končali Domžalčani, ki so v torek po povratni tekmi izpadli proti malteškemu Balzanu. Naslednji teden pa bodo nastope v 2. krogu kvalifikacij začeli še Celjani, njihov tekmec bo portugalska Vitoria Guimaraes.