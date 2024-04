Prvaki upajo na pomoč Šiškarjev v Celju

Maribor in Mura sta sinoči opravila svojo nalogo v 30. krogu 1. SNL. Jo bo Olimpija, ko bodo danes igrala z lokalnimi tekmeci z dna lestvice Radomljani? V zgodnjih popoldanskih urah bodo vodilne Celjane izzvali zahtevnejši tekmeci iz glavnega mesta Šiškarji, v Domžale pa prihajajo Slatinčani. Zadnje dejanje kola bo jutri na Bonifiki.

Celje: Celje – Kostel Bravo (sreda, sodnik Bojan Mertik,14.45): V slačilnici ni miru, Damir Krznar ni trener zanje, to sta namig in videnje o nešampionskih Celjanih zunanjih opazovalcev. Na igrišču je nekoliko drugače, statistično in po igri so za razred ali dva pred tekmeci, v zadnjih dveh tekmah so sprožili kar 57 strelov, premoč v posesti žoge je na podobno visoki ravni. Pa vendar; Šiškarji so lahko Olimpijino upanje, za kaj bolj konkretnejšega pa morajo zeleno-beli narediti več. Odsotnost kaznovanega najboljšega strelca Aljoše Matka je lahko ena od težav. Šiškarji so resnejše ogrožanje Mariborčanov in bitko za Evropo zapravili proti Domžalčanom. Ne morejo gor ne dol, kar pomeni, da so znova sproščeni in zato tudi nevarni.

Celjski Rus Jegor Prucev ima v odsotnosti prvega strelca prvenstva Aljoše Matka še bolj zahtevno nalogo. FOTO: Sandi Fišer

Domžale – Rogaška (Martin Matoša, 16.45): Po spomladanskih igrah bi bil realnejši pogled na lestvici v obrnjenem vrstnem redu. Toda Domžalčani so se lahko oddahnili po festivalu evrogolov v Spodnji Šiški. Ti pa so lahko zavajajoči. Kako jih je videl začasni trener Matej Podlogar in kolegi, kot posledica dobre predstave ali sreče? In znanja strelcev. Še teden dni nazaj bi bili Slatinčani favoriti, a tudi pri njih bi utegnil slediti pasti padec forme, kot je tudi pri drugih.

Darjan Slavic bo reševal Radomlje. FOTO: NŠ Mura

Ljubljana: Olimpija – Kalcer Radomlje (Mihael Antić, 18.45): Ljubljančani so v zadnjem trenutku rešili zagato, ki bi jih stala izgube tekmovalne licence. Povzročili so jo upravljavci, a je tudi posledica slovenske nogometne realnosti, po kateri zaslužek ali rentabilnost poslovanja lahko zagotavljajo le zmage v Evropi in igralci. Olimpija pa bi potrebovala še navijače, razumevajoče poslovne partnerje ali pokrovitelje, manj sovražno okolje in tudi učinkovite predstave z dodatkom šova. Kaj od tega ji manjka, ni težko (ne) videti ali (ne) slišati. Za poslovni del kluba je dobra stvar, da so na igrišču in na rezervni klopi tržno zanimivi igralci, za trenerja Zorana Zeljkovića, ki mukoma sestavlja učinkovit in privlačen igralni mozaik, pa to pomeni, da bo tudi poleti bolj kot ne na istem, kot je zdaj. Radomlje so presenetile z izbiro trenerja Darjana Slavica.

Prva Liga Telemach Vrstni red: Celje 66, Olimpija 56, Maribor 49, Bravo 42, Koper 38, Mura 34, Domžale 32, Rogaška 29, Aluminij 26, Radomlje 25.

Koper: Koper – Aluminij (četrtek, Žan Jazbec, 16.45): Težki in duhamorni dnevi so pred koprskimi ustvarjalci, saj je sezona polna pričakovanj tekmovalno že neuspešna, na njihovo srečo obstanek ni ogrožen. Vloga Koprčanov v dobrem mesecu (naslednji četrtek v Domžalah bodo nadomestili odpovedano tekmo 25. kroga) dni bo zgolj sodelovalna, če bo še tekmovalna, potem bo trenerju Oliverju Bogatinovu veliko lažje. V navezi z glavnima selektorjema, predsednikom Antejem Gubercem in njegovim sinom, športnim direktorjem, Ivico, bo sestavljanje moštva za nov vzpon v slovenski vrh in za Evropo precej manj stresno in bolj racionalno.