Prvaki ligaški maraton začeli po polžje: že v prvem krogu poraženi

Na lepo zapolnjeni Bonifiki se je Olimpijina obramba naslova začela s porazom z 1:2, a takoj po zadnjem sodnikovem žvižgu se je pozornost prvakov od 1. SNL preusmerila proti sredini uvodni tekmi 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov. V 1. krogu so evropski poraženci Domžalčani v Fazaneriji po zaostanku z 0:2 v zadnji minuti sodnikovega dodatka dobili vratarsko darilo za zmago s 3:2, v Spodnji Šiški pa se je prvoligaška avantura za novinca Rogaško že v prvi minuti začela slabo in tako tudi končala. Koprski spodrsljaj zeleno-belih v črnih dresih po hudi obrambni napaki, po kateri je Nardin Mulahusejnović v drugem polčasu neoviran z glavo in po podaji iz kota matiral gostujočo obrambo ter spremenil tekmo v za Olimpijo nemogočo misijo, je dobil še drugo opozorilo. Serijski bolgarski prvak Ludogorec je v zaletu – po evropskem porazu in prvem prvenstvenem – je v naslednjih dveh tekmah dosegel visoki zmagi. Kosovskemu tekmecu je nasul štiri gole, prvenstvenemu Etarju pet.

»Domov smo prišli v petek ob dveh zjutraj. Pripravljali smo se za Koper, a odslej se bomo le za Ludogorec. To ni opravičilo, smo v ligi prvakov in to je cena za igranje v kvalifikacijah ter realnost,« je prehod z evropske fronte na domačo pospremil Olimpijin trener Joao Henriques. Ta je v začetni enajsterici pustil le štiri igralce iz latvijske tekme, vratarja Matevža Vidovška, branilca Marcela Ratnika ter zvezna igralca Agustina Doffa in Ivana Posavca. Tvegal je preveč.

Koprčane povezal veteran Omladič

»Zaupal sem v igralce, ki so šli v tekmo. Pokazali so, da zmorejo. Za mnoge je bila to prva tekma, prvič so igrali skupaj. Le rutina je drugačna. Odgovornost je moja in to je nogomet,« je še dopolnil 50-letni Portugalec, ki se tudi prvič srečuje z ritmom, kakršnega ni vajen in s posebnostmi »malih klubov iz malih držav«.

Hat-trick Jakupovića Izidi 1. kroga: Koper – Olimpija 2:1 (3000 gledalcev; Nardin Mulahusejnović 58., Timothe Nkada 88.; Svit Sešlar 90.), Kalcer Radomlje – Maribor 0:4 (400 gledalcev; Arnel Jakupović 27., 36., 61., 11-m, Jan Repas 88.), Mura – Domžale 2:3 (1800 gledalcev; Dardan Shabanhaxhaj 11., Emir Saitoski 24.; Edin Julardžija 30., Gašper Černe 78., Klemen Mihelak 90., avt.), Bravo – Rogaška 2:0 (750 gledalcev, Luka Štor 1., Matej Poplatnik 72.), Aluminij – Celje večerna tekma. Pari 2. kroga: Olimpija – Rogaška, Koper – Radomlje (oba 29. t. m.), Maribor – Aluminij, Celje – Mura, Domžale – Bravo (vsi 30. t. m.).

»Zasluženo smo zmagali. Borili smo se in bili videti kot eno. Tekma ni bila vrhunska, a z dovolj priložnostmi. Pripravljeni smo bili trpeti, a smo tudi upali igrati pod pritiskom. Izrabili smo, kar nam je tekmec ponudil,« si je lahko oddahnil trener Kopra Zoran Zeljković. Slednji je že na prvi tekmi dobil, česar v minuli sezoni ni imel – homogeno moštvo, ki mu bo veter v jadra dajal izkušeni veteran Nik Omladič.