Prva evropska ura resnice v Tel Avivu

Po združitvi ljubljanske Olimpije in zagrebške Cedevite leta 2019 se je Cedevita Olimpija približevala vrhu evropskega pokala z majhnimi koraki in se v sezoni 2021/22 uvrstila v četrtfinale, nato pa se začela znova oddaljevati od elite. V prejšnji zimi je iztržila le tri zmage v 18 nastopih, v poletnih mesecih pa znižala klubski proračun za približno tretjino, kar ni najboljši obet. Težave so bile vidne že v prvih regionalnih nastopih, danes ob 19. uri pa bo na vrsti prva evropska ura resnice. Ljubljančani se bodo v Tel Avivu pomerili z izraelskim podprvakom Hapoelom.

»Gostovanje pri Hapoelu je vedno zahtevno, saj je znan po glasnih navijačih. Gre za zelo dobro moštvo, ki ima v zadnjih letih vse večji proračun. Zato ima dolg seznam kakovostnih igralcev, očitno se pripravlja, da bo do konca sezone v igri za domačo in evropsko lovoriko. Na papirju je izraelska zasedba velik favorit, mi pa se bomo poskušali odzvati na njeno agresivno in hitro igro, s katero želi na domačem parketu vedno čim prej streti odpor tekmecev. Prestati moramo začetni pritisk, nato pa bomo videli, kaj se nam bo ponudilo,« meni Olimpijin trener Simone Pianigiani.

Izkušeni strateg, ki je s Sieno petkrat osvojil naslov italijanskega prvaka (enkrat še z Milanom) in dvakrat tretje mesto v evroligi, v letih 2009-15 pa bil selektor reprezentance naših sosedov, opozarja, da njegov kolega na Hapoelovi klopi Danny Franco nima uvajalnih težav. Zadržal je jedro lanskega moštva z močnim ameriškim pridihom. Na branilskih položajih sta nevarna Xavier Munfor in J'Covan Brown, v prejšnji sezoni član druge najboljše peterke evropskega pokala. Krilo Jaylen Hoard je bil takrat dvakrat najboljši igralec kroga, posebno pozornost pa si zaslužijo tudi krilni center Tomer Ginat, kolumbijski visoki branilec Braian Angola in krilni center Kyle Alexander, kanadski reprezentant na letošnjem SP.

Tudi brezimeni si zaslužijo spoštovanje

Pot do končnice evropskega pokala bo po spremembi tekmovalnega ustroja nekoliko težja. Če se je v prejšnji sezoni vanjo uvrstilo po osem najboljših moštev od desetih v obeh skupinah, bo zdaj po 18 krogih napredovala le najboljša šesterica iz vsake skupine; po dve najboljši neposredno v četrtfinale. V osmini finala in četrtfinalu se bodo moštva pomerila v zgolj enem dvoboju, v polfinalu in finalu do dveh zmag.

Lani razočarani navijači Ljubljančanov se sicer tolažijo, da je med tekmeci njihovih ljubljencev nekaj ekip brez slovitega mednarodnega imena. Toda podobno so razmišljali tudi lani pred soočenji z romunsko Cluj-Napoco, ukrajinskim Prometejem in litovskim Lietkabelisom, Cedevita Olimpija pa je nato klonila v vseh šestih poskusih z njimi. Tudi tokrat bo največ odvisno od Ljubljančanov samih. Po popolnem remontu lahko na trenutke prijetno presenetijo, a se tudi spotaknejo na vsaki oviri.