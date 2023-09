Profesor Nole proti študentu

Teniški svet je kot tisti v romanu francoskega pisatelja Alexandra Dumasa starejšega. Namreč trije mušketirji (Athos, Porthos in Aramis) so Novak Đoković, Rafael Nadal in Roger Federer, mladi d'Artagnan, ki se jim je pridružil, je Carlos Alcaraz. Sicer je na odprtem prvenstvu ZDA v tenisu od treh mušketirjev dejaven le Đoković, a »sabljanja« je več kot dovolj. Danes zvečer bosta na teniškem stadionu Arthurja Asha v Flushing Meadowsu odigrani obe moški polfinalni srečanji, srbski zvezdnik Novak Đoković se bo nameril na 20-letnega Američana Bena Sheltona. Beograjčan novo zmago, tri jih ima na OP ZDA, išče že od leta 2018, ko je turnir nazadnje osvojil, tokratno polfinalno »mečevanje« pa bo njegovo že 47. na turnirjih za grand slam. Na teh prestižnih turnirjih četverice ima 23 lovorik, kar je seveda rekordna številka, v New Yorku pa želi ta mejnik še poboljšati in se izenačiti z Avstralko Margaret Court.

Na OP ZDA je 36-letni Đoković že trinajstkrat prišel med najboljšo četverico, v dvobojih z ameriški tenisači ima razmerje zmag in porazov 12:0. »Glede na obdobje v moji karieri, ne vem koliko priložnosti bom še dobil, da igram na tej polfinalni rezultatski ravni turnirja. Zato bom skušal uživati, kar se najbolje da,« pravi tenisač, ki bo naslednji teden kot svetovna številka 1 zamenjal mladega Španca Alcaraza.

Novak Đoković je tudi le en korak oddaljen, da še tretjič v enem letu nastopi v vseh štirih finalih velikega slama. Ovira na tej poti je nekdanji študentski teniški zvezdnik Ben Shelton, ki je poklicni igralec postal šele lani. Njegov dosedaj največji uspeh je bil četrtfinale na OP Avstralije v začetku leta. »Predvsem sem se dvignil po telesni plati, garam v fitnesu, po drugi strani sem že vse leto v poklicnem pogonu in sem pridobil z igranjem številnih srečanj,« pove Shelton.

Nared za veliki boj

Đoković je letos dobil OP Avstralije in OP Francije v Roland-Garrosu, v Wimbledonu mu je v finalu račune prekrižal 20-letni Carlos Alcaraz, sicer lani zmagovalec turnirja za veliki slam na severnoameriških tleh. Njegov nasprotnik v polfinalu bo Rus Danil Medvedjev, prvak v Flushing Meadowsu leta 2021. Mož iz Moskve se je tako v zadnjih petih letih še četrtič uvrstil v veliki kvartet, a energični fant iz Murcie bo v polfinalu prava teniška gora za premakniti. »Prav udobno mi je igrati na glavnem igrišču v Flushing Meadowsu in nasplošno tukaj v New Yorku. Zato posledično tukaj prikazujem svoj najboljši tenis. Telesno sem pripravljen, psihično menim, da sem zadosti močan, tako da sem nared za veliki boj proti Medvedjevu,« se opogumlja Carlos Alcaraz. Medvedjev se je v New Yorku največ pritoževal nad vročino, a kako mu bo šele »vroče« proti Špancu.