Primož Roglič: Kot vedno bo zmagal najboljši

Ena od ključnih lastnosti Primoža Rogliča (Red Bull Bora Hansgrohe) na poti do številnih velikih zmag je ta, da se ne ozira preveč na preteklost, temveč je vedno osredotočen na naslednji izziv. Enako je po drugem tednu kolesarske dirke po Španiji, ki ga je končal z izjemno predstavo na vzponu na Cuitu Negru, vendar tudi z 20-sekundnim pribitkom tekmovalnega razsodišča, ker se je po menjavi kolesa predolgo vozil v zavetrju spremljevalnega avtomobila. »Bom pač moral nadomestiti dobro minuto,« je pred odločilnim tednom španskega kroga optimističen 34-letni Zasavec.

Roglič se je v zaključku 15. etape odločil za enako potezo kot na lanskem Giru v 19. etapi s ciljem na Tre Cime di Lavaredo in na legendarni vožnji na čas na Višarje, kjer je osvojil rožnato majico. Pred ciljnim vzponom je navadno specialko zamenjal za kolo z lažjimi prestavnimi razmerji, ki mu omogočajo več obratov na najstrmejših odsekih. Ta del načrta je deloval, saj je na cesti pridobil 38 sekund proti nosilcu rdeče majice Benu O'Connorju (Decathlon Ag2r), napako pa je s svojo ekipo storil že prej.

Ko se je po načrtovani menjavi kolesa vračal nazaj v glavnino, ki je brzela proti vzponu na Cuitu Negru, se je predolgo vozil v zavetrju spremljevalnega avtomobila. Tekmovalna žirija mu je naknadno pribila 20 sekund, kar je izničilo vse prednosti menjave kolesa. Poleg tega se je zaostanek za vodilnim Avstralcem s 43 sekund povečal na 1:03 minute. »Kazni ne morem spremeniti, dodali so mi še 20 sekund, ki jih moram nadomestiti. Če se strinjam s kaznijo ali ne, mi ni všeč, a bom preživel tudi to,« je Roglič povedal na virtualnem druženju z novinarji, s katerim je začel drugi dan premora na Vuelti.

Prednost Bena O'Connorja se topi, vendar se Avstralec še ni vdal v usodo. FOTO: Toni Baixauli/Unipublic/Cxcling

Na njej se bori za svojo četrto zmago, pot do nje pa je močno zapletel O'Connorjev pobeg v 6. etapi, s katerim je zasavskemu orlu ušel za 4:51 minute. Glede na to, koliko se je Avstralčev naskok že stopil, se zdi, da je le še vprašanje časa, kdaj bo v rdečem spet Roglič. »Težko je predvidevati, kaj še bo, vendar je bilo doslej vse v redu, ne morem se pritoževati, dobro mi gre, vse deluje, kot mora. Optimističen sem pred nadaljevanjem,« slovenski zvezdnik prvič na tej dirki v pogovoru z novinarji ni omenil bolečin v hrbtu, ki jih je še čutil po padcu v 12. etapi Toura, pri katerem si je zlomil vretence.

Šteje vsaka sekunda

Rogla je torej telesno nared za veliki met, prepričan pa je, da se O'Connor še ni vdal v usodo. »Zelo dobro je pripravljen, je izjemen kolesar, dosegel je že nekaj odličnih rezultatov, zato ni presenečenje, da vodi. Čas je pridobil z neverjetno predstavo, etapo je dobil v boju sam proti vsem in še vedno je močan,« je slovenski zvezdnik povedal o 28-letnem Avstralcu, čigar prednost se stopi ob vsakem napadu najnevarnejših tekmecev.

63 SEKUND mora Primož Roglič še nadomestiti proti nosilcu rdeče majice Benu O'Connorju.

Roglič bo še naprej pridobival sekunde ob vsaki priložnosti in teh je gotovo še dovolj, da namesti 63 sekund, ki ga ločijo od rdeče majice. Še tri etape (16., 19. in 20.) se bodo končale z vzponi, za piko na i bo sklepna, 24,6 kilometra dolga vožnja na čas v Madridu. »Vsaka sekunda šteje in za vsako se je treba hudičevo potruditi. Priložnosti je dovolj, že v 16. etapi prihaja prva. Še naprej gremo iz dneva v dan in na koncu bo tisti, ki je najboljši, prvi. Precej preprosto,« je kapetan »rdečih bikov« prepričan, da bo tudi tokrat odločilna moč nog.

Doslej je bil najmočnejši Roglič, ki mu bo v pomoč tudi to, da v odločilnih etapah prihaja na »domači« teren. Današnja 16. etapa se bo končala na Lagos de Covadonga, kjer je leta 2021 s tekmeci opravil v velikem slogu. Ciljni klanec petkove 19. etape bo Moncalvillo, kjer je bil Rogla najboljši na Vuelti 2020. Zadnji cilj v klanec letošnjega španskega kroga bo sobotni Picon Blanco, na katerem je slovenski as leta 2021 v tretji etapi namenoma oddal rdečo majico Estoncu Reinu Taaramäeju, a lani po spustu s tega prelaza dobil etapo dirke po Burgosu.