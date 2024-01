Primorka Ana Bucik resnično uživa na domači tekmi

Pred slovenskimi alpskimi smučarkami in njihovimi navijači je tekma, ki se je v sezoni najbolj veselijo. Danes in jutri bo namreč Kranjska Gora prizorišče jubilejne 60. Zlate lisice. Gre za prvo od zimskih tekem svetovnega pokala v tej sezoni pri nas, ena tistih, ki jo prav nestrpno pričakuje, je tudi Ana Bucik.

Svetlolasa Primorka, ki se je v zadnjih sezonah že močno približala najožji slalomski eliti, v tej zimi doslej še ni uresničila svojih ciljev o visokih uvrstitvah in po zadnjih dneh treninga v sosednji Avstriji upa, da bo prav Lisica njeno krivuljo dosežkov premaknila navzgor.

Kranjska Gora se je snežno ličila za 60. Zlato lisico. FOTO: Matej Družnik

Ana, ob zadnjem srečanju z novinarji ste na konferenci v Kranjski Gori jasno povedali, da si zdaj želite zasuk navzgor – kakšno pa je vaše pričakovanje Zlate lisice glede na trening zadnjih dni v Avstriji?

»Na progi pri nas najbrž le ne bo tako ledeno, kot je bilo v St. Michaelu. Tam so vadile Avstrijke pred tekmo v Lienzu, pozneje se je proga še bolj utrdila, tako da so bile razmere za trening res na visoki ravni. Zato tudi ne preseneča, da so si tam izbrale bazo pred tekmami tudi nekatere druge reprezentance.«

Pred tem pa ste lahko uživali v nekaj prazničnih dneh – kako je bilo?

»Lepo, ko pridem domov, mi vedno uspe ta želeni odklop. Praznično obdobje je vedno prijetno, čeprav za nas zaradi zgoščenosti tekmovalnega koledarja tudi zelo kratko. Vseeno pa mi takšen domači oddih ponudi novo energijo.«

Pa ste si lahko privoščili sproščeno silvestrovanje, glede na to, da ste sredi sezone in v ritmu polnega treninga med tekmama v Lienzu in Kranjski Gori?

»Letos je le malce več sproščenosti v družbi bližnjih, ker pač v našem koledarju ni več zagrebške tekme, kamor smo se ponavadi odpravili 1. januarja. A vseeno smo seveda sredi treninga, kot ste omenili, tako da za nas ne pride v poštev žur do jutranjih ur (smeh). Bila sem doma, lepo je bilo.«

Z nekaterimi se pogovarjaš več, z drugimi manj, načeloma so odnosi med tekmovalkami v alpskem smučanju prav dobri.

Zdaj pa je pred vrati domača tekma, od 2010. ste na Zlati lisici?

»Drži, zdaj imam že dolgo zgodovino za seboj na tekmah Zlate lisice ... No, takrat v tistem omenjenem letu sem bolj kot ne nabirala izkušnje. Potem so bila pričakovanja iz leta v leto višja. Lepe rezultate sem dosegala na Zlati lisici, podpora domačih navijačev meni pomeni ogromno. Zato upam, da bom tudi ob tem koncu tedna v Kranjski Gori uspešna in bo to zame odskočna deska k nadaljevanju sezone, v kateri doslej nisem uresničila začrtanih tekmovalnih ciljev.«

Ni kakšnega zavidanja, kakšni so pravzaprav odnosi med smučarkami, kako jih vi, ki vas poznamo kot prijazno in komunikativno, občutite?

»Res ne opažam kakšnih težav, se spoštujemo. Z nekaterimi se pogovarjaš več, z drugimi manj, načeloma so odnosi med tekmovalkami v alpskem smučanju prav dobri.«

3. mesto je doslej najvišja uvrstitev Ane Bucik v svetovnem pokalu (Lenzerheide 2018).

Kako pa se drugače sproščate, ko na kakšnem prizorišču po naporni tekmi napoči čas počitka?

»Najraje si privoščim klepet s kom od bližnjih. Rada se pogovarjam, to mi po naporih veliko pomeni. Včasih pa odmislim napore ob branju knjige ali ogledu serije.«

Vem, da tudi zaradi fanta Krisa, nogometaša in trenerja, spremljate nogometni utrip, pa tudi drugače sledite slovenskim športnim uspehom?

»Rada spremljam šport! Pridejo tudi dnevi, ko se povsem odklopim od svojega običajnega vsakdana in takrat ne sledim športnim dogodkom. Sicer pa šport predstavlja res pomemben del mojega življenja, uživam tako v neposrednem udejstvovanju v različnih športnih panogah kot tudi spremljanju teh. Sicer pa imamo Slovenci res cel kup odličnih športnikov, super je spremljati njihove podvige. Vem, kako težko je dosegati takšne izide in ohranjati to raven, zato sem tudi jaz ponosna, ko kdorkoli med njimi nastopa.«