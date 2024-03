Prevlada Avstrijcev, Peter Prevc peti

Stefan Kraft (291,8 točke) je zmagal na četrti tekmi svetovnega pokala norveške turneje v Trondheimu. Za njim so se zvrstili še trije Avstrijci in podobno kot Slovenci v Planici slavili četverno zmago. Najboljši Slovenec je bil kapetan ekipe Peter Prevc (274,4), ki je s petim mestom preprečil rdeče-beli falangi, da bi zasedla prvih pet mest.

Današnja tekma na veliki skakalnici v Trondheimu, prizorišču naslednjega svetovnega prvenstva 2025, je minila v prevladi Avstrijcev.

Na vrhu je vodilni skakalec v svetovnem pokalu to zimo Kraft ubranil prednost iz prve serije in slavil še 12. zmago v sezoni, skupno pa 42. v karieri. Za njim so se zvrstili njegovi rojaki Daniel Tschofenig (290,8 točke), Jan Hörl (290,8) in Daniel Huber (277,8), na peto mesto pa se je s sedmega v prvi seriji povzpel Peter Prevc. Šesti je bil še Michael Hayböck (270,1).

Zdaj se skakalci za zadnji dve tekmi norveške turneje selijo na letalnico v Vikersundu.