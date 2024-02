Prepelič: Zmaga ali popoln neuspeh

Naključje je hotelo, da bodo slovenski košarkarji ob začetku kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025 gostili v Kopru reprezentanci iz vročih žarišč, ki ne moreta prirejati mednarodnih dvobojev v domovini: danes ob 18. uri Ukrajino, v nedeljo ob isti uri še Izrael.

Tekmeca bosta pri obiskovalcih dvorane Bonifika bržkone naletela na povsem različen odziv, zato pa izbranci selektorja Aleksandra Sekulića ne bodo delali razlik. Z dvema zmagama na domačem parketu želijo narediti velik korak proti 15. zaporedni uvrstitvi na eurobasket.

»V zadnjih dneh smo kakovostno vadili in smo pripravljeni. Z Ukrajinci se pogosto srečujemo, zato dobro poznamo njihove košarkarje. Resda imajo zdaj novega selektorja in drugačne igralne sisteme, a smo jih kar dobro spoznali. Neznank je zelo malo, na koncu pa bosta odločali želja in požrtvovalnost. Verjamem, da nam bodo navijači dali dodaten zagon,« se nadeja Jaka Blažič, z 78 nastopi na uradnih tekmah četrti na večni lestvici slovenske izbrane vrste.

Pred njim so le upokojena Goran Dragić (90) in Jaka Lakovič ter poškodovani Edo Murić (oba 86). V tem času je Blažič dosegel 682 točk in zaseda 8. mesto. Od tokratnih soigralcev je pred njim le 5. Klemen Prepelič (771), sicer pa tudi G. Dragić (1095), Teoman Alibegović (990), Lakovič (880), Luka Dončić (855), Jure Zdovc (755) in Zoran Dragić (736).

Klemen Prepelič zagotavlja, da je kakovost na strani Slovenije. FOTO: KZS

Vsi rodovi skupaj so se sicer 18-krat pomerili z Ukrajino in iztržili 14 zmag, zadnjič so klonili 20. februarja pred tremi leti v kvalifikacijah za EP 2022. Ob porazu v Kijevu s 65:70 je pri Sloveniji zgolj Luke Rupnik (18) dosegel dvomestno število točk.

»Zdaj je kakovost na naši strani, igrali bomo tudi pred domačimi gledalci. Vsako tekmo želimo odigrati maksimalno in dosegati zmage. Verjamem, da se je naša ekipa zbrala v trenutno najmočnejši možni zasedbi, če seveda izločimo iz misli Luko Dončića ter poškodovana Eda Murića in Vlatka Čančarja, ki nam tudi sicer ne bi mogel pomagati zaradi obveznosti v ligi NBA. Zato na tekmi z Ukrajino ne bomo imeli pravice do izgovorov. Vse drugo kot zmaga bi bil popoln neuspeh,« je odločen Klemen Prepelič.

Tudi Ukrajinci oslabljeni

Čeprav bodo lahko v prvem ciklu kvalifikacij za EP igrali tudi košarkarji evroligaških klubov, Ukrajincem zelena luč ne bo prav nič pomagala. Med aduti selektorja Vitalija Stepanovskega v Kopru ni niti enega iz evropske klubske elite, prav tako ne naturaliziranih okrepitev.

Jaka Blažič računa tudi na pomoč navijačev. FOTO: KZS

V moštvu prevladujejo igralci domačega Prometeja, ki so se tudi letos uvrstili v končnico evropskega pokala, drugi si služijo kruh v Romuniji, Estoniji, na Poljskem in Madžarskem, branilec Oleksandr Kovljar in 218 cm visoki Artem Pustovij pri Obradoiru v Španiji.

18 tekem je Slovenija odigrala z Ukrajino in iztržila 14 zmag.

V reprezentanci tokrat ni poškodovanih Oleksandra Kobzistega, Oleksandra Lipovija, Ilje Sidorova in kapetana Slave Kravcova, a tudi nekdanjega Olimpijinega branilca Jusufa Sanona in nekaterih drugih. Ker se zdravi niso odzvali vabilu, so izzvali ogorčenje med rojaki, ki se te dni spominjajo druge obletnice začetka vojne z Rusijo in številnih žrtev. Ukrajinci imajo sicer trenutna dva igralca v ligi NBA, Oleksij Len je član Sacramenta, Svitoslav Mihaljuk pa Bostona.

Na EP 2022 so zasedli 12. mesto, na SP pa so se uvrstili le leta 2014, ko so bili 18. V kvalifikacijah za lanski mundial sta bila najučinkovitejšega Mihaljuk (povp. 17 točk) in naturalizirani dirigent Jerome Randle (12), med tokratnimi gosti Bonifike je izstopal Pustovij (10,3).