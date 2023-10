Pred reprezentanco izjemno pomembna tekma: Slovenci na papirju boljši od Finske

Če bi moč in kakovost Slovenije in Finske ocenili po šahovsko, bi sobotni (18.00) derbi kvalifikacij za evropsko prvenstvo v nogometu z izidom 7:4 pripadel Slovencem. Razprodane Stožice pričakujejo spektakel in zmago gostiteljev, toda izbranci selektorja Matjaža Keka bodo morali to potrditi tudi na igrišču. Vsaj na papirju pa so v boju za euro 2024 v prednosti Slovenci, vodilno moštvo skupine H.

Tako Matjaž Kek kot Markku Kanerva sta bila branilca, oba sta pozneje svoji reprezentanci pripeljala na en velik turnir – Kek na SP 2010, Kanerva na EP 2020.

Vratarja (1:0): Statistično bi bil lahko Slovak v finski majici s številko ena celo v prednosti, saj je na 8 tekmah Bayerja iz Leverkusna ohranil mrežo nedotaknjeno na štirih tekmah, torej beleži 50-odstoten učinek. Jan Oblak je na devetih tekmah Atletica le trikrat ohranil mrežo nedotaknjeno. Škofjeločan v nogometnem miljeju vendarle kotira višje od Lukaša Hradeckega.

Obramba (2,5:1,5): Če bi upoštevali dve tekmi Fincev, ki so ju dobili – zmago nad Slovenijo v Helsinkih in zmago v Astani –, bodo najbrž igrali v postavitvi 3-4-3 oziroma 5-3-2, v obrambi bodo Jensen, Hoskonen in Ivanov, morda še Uronen, ki naj bi na levi strani zamenjal Niskanena, slednjega namreč tokrat ni na finskem seznamu. Slovenci bi lahko začeli v postavitvi 4-4-2 in z zadnjo linijo Janža, Bijol, Blažič, Karničnik.

Bijol vreden že deset milijonov evrov

Jaka Bijol se v Vidmu prebija med vidnejše branilce v serie A, na trgu velja že deset milijonov evrov, gotovo prinaša Slovenijo celo točko. Erik Janža je septembra deloval dobro, gotovo bi mu lahko pripisali pol točke, tudi Miha Blažič (1020 minut) ali Jon Gorenc Stanković (1305 minut) in Žan Karničnik (1402 minuti, gol in 2 podaji) sta v svojih klubih v polnem pogonu, kar resda velja tudi za finske branilce, tako da lahko pod črto zabeležimo tri remije in izid 1,5:1,5.

Jaka Bijol zori v italijanskem prvenstvu. FOTO: Leon Vidic

Zvezna vrsta (1,5:1,5): Upoštevaje prej povedano naj bi finski selektor Markku Kanerva poslal v ogenj preverjeno zvezno vrsto, v kateri naj bi igrali Kairinen (Sparta Praga, gol in 4 podaje), Schüller (Djurgarden, 1+1) in Alho (grški Volos, 1+1), v kombinaciji je tudi Glen Kamara (Leeds, 0+1), sicer na trgu najdražji finski eksponat (5,5 mio €). Za boljšo primerjavo bomo umestili v sredini le tri Slovence, naj bodo to Sandi Lovrić (doslej Jan Mlakar), Adam Gnezda Čerin in Jasmin Kurtić (prej Max Timi Elšnik). Če bi gledali na specializirani portal Transfermarkt, bi ta del bitke ocenili z izidom 3:0 za Slovenijo, toda v Helsinkih ni bilo tako enostavno. Nobeden od slovenskih vezistov ne igra standardno, doslej so zbrali po 500, morda 600 minut, pol toliko kot Finci. Premorejo večjo tehnično kakovost, zato bi bili lahko v Stožicah vendarle v prednosti. Če bi razmerje moči na sredini igrišča ocenjevali konzervativno, bi razdelili točke s tremi remiji.

Šeško in Šporar

Napad (2:1): Finci bodo pogrešali napadalni doprinos Oliverja Antmana, ki je bil do poškodbe morda njihov najnevarnejši adut. Na stožiško zelenico naj bi pritekli Teemu Pukki (Minnesota), Joel Pohjanpalo (Venezia) in Robert Taylor (Miami), morda tudi 24-letni adut Middlesbrougha Marcus Forss (2+2). Kek naj bi računal v napadu na Benjamina Šeška (5+0) in Andraža Šporarja (5+2), zaradi napadalnih navad jima lahko dodamo še Petra Stojanovića, ki se seli od krilnega branilca do krilnega napadalca. Pukki (10+2) prinaša Fincem točko zaradi odličnega učinka v ZDA (10+2) in bogatih izkušenj, vse ostalo je na strani Slovenije, ki dobiva napadalni del primerjave z izidom 2:1.

