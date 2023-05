Prebujenje v pravem trenutku

Najpomembnejša tekma v sezoni, kot so košarkarji Cedevite Olimpije napovedali svoj tretji nastop v četrtfinalu lige ABA, se zanje ni začela obetavno. Kapetan Edo Murić si je v prvih 40 sekundah prislužil dve osebni napaki in moral na daljši počitek, po osmih minutah pa je na tleh obležal drugi najboljši strelec moštva Josh Adams in prepeljali so ga v bolnišnico. Nadaljevanje je bilo toliko boljše. Proti FMP so vodili že s 26 točkami razlike ter si z zmago s 97:79 (72:54, 53:35, 27:21) prislužili polfinalno soočenje z boljšim iz dvoboja med Partizanom in SC Derbyjem.

Po porazu v Beogradu so Olimpijini košarkarji prikazali eno od najboljših predstav v sezoni ter bili zanesljivo kos peti zasedbi iz rednega dela regionalnega prvenstva, s katero so se letos srečali petič in jo tretjič ugnali. Zrelo so se znali odzvati tako na ovire na igrišču kot na nepričakovane težave, po katerih bodo nestrpno čakali le na vesti o Adamsovi odsotnosti zaradi hujšega zvina gležnja. Igrali so tako, kot smo si zaman želeli v minulih mesecih, čvrsto in hkrati gibljivo v obrambi, v napadu se niso zanašali zgolj na mete za tri točke (tokrat 11:36).

Našli so namreč pravo ravnotežje med globinsko in zunanjo igro, med postavljenimi in tranzicijskimi akcijami ter kaznovali tekmečeve slabosti pri branjenju sodelovanja 2:2. Zato so zbrali 26 asistenc (Zoran Dragić 8) in le za eno zaostali za svojim sezonskim rekordom v ligi ABA, ob tem pa dobili skok s 40:31 (Amar Alibegović 9).

Kolektivni uspeh

Že iz številk lahko razberemo, da je šlo za pravi uspeh kolektiva in lepo zapolnjene tribune v Tivoliju so ga znale pozdraviti. Ob visokem vodstvu gostiteljev, ki je že ob polčasu znašalo 18 točk, je tekma dobila revijalni značaj, med petimi domačimi košarkarji, ki so dosegli dvomestno število točk, pa je gledalce še posebej razveselilo prebujenje Alibegovića. Po mučnem obdobju zdravstvenih tegob in lovljenja forme se je odlikoval z 19 točkami, kar je njegov drugi najboljši dosežek v regionalni sezoni. Po svoje pravi čas za polfinale.

»Izkazali smo se z morda najboljšo obrambo v sezoni, naši igralci si zaslužijo pohvale tudi za skok in borbenost. Tekma je pokazala, kaj pomeni, če igraš v obe smeri kot ekipa,« je bil zadovoljen Olimpijin trener Miro Alilović. Strelci v njegovem moštvu: Rebec 4, Ferrell 19, Jeremić 8, Alibegović 19, Adams 4, Matković 12, Gnjidić 1, Omić 20, Dragić 10.