Pokazati Fincem, kdo je v Stožicah doma

Slovenska izbrana vrsta je vstopila v zaključni del priprav za odločilno tekmo za preboj na evropsko prvenstvo 2024. V soboto v Stožice prihaja Finska, četa Matjaža Keka je od torka naprej popolna, tudi Finci že vadijo na ljubljanski zelenici. Dolg teden priprav je koristil za uigravanje novih taktičnih različic, a pravih skrivnosti med reprezentancama ni. »Pokazati moramo, da smo imeli v Helsinkih le slab dan, kakovost je na naši strani,« zatrjuje v zadnjem obdobju standardni član udarne enajsterice Timi Max Elšnik.

Rdeča nit pogovorov o slovenski nogometni reprezentanci je v zadnjih tednih in še zlasti v zadnjih dneh optimizem. Nogometaši so na Brdo prišli dobro razpoloženi, predvsem pa nabrušeni in pripravljeni, da pokažejo svojo kakovost.

»Vzdušje je fenomenalno, komaj smo čakali ta zbor. Lahko rečem, da se še ne obremenjujemo z eurom, seveda je misel nekje v ozadju, a res ostajamo osredotočeni le na Finsko. Če bomo pravi, ni razloga za strah, nič nas ne bo ustavilo na poti do eura v Nemčiji. Šola nam bo tekma s Severno Irsko, ki smo jo opravili z odliko,« sobotni spektakel v Stožicah že nestrpno pričakuje igralec Sampdorie Petar Stojanović.

Pripravili nove taktične različice

Dobremu vzdušju v reprezentančnem taboru so bili namenjeni prvi dnevi tokratnega zbora na Brdu, ko so bili treningi zaradi naporov nogometašev ob koncu tedna še nekoliko lažji. V torek se je kot zadnji Kekovi zasedbi pridružil še Jan Oblak, v polni zasedbi in brez zdravstvenih težav zdaj slovenska zasedba pili zadnje podrobnosti za dvoboj s »Suomiji«.

»Pripravili smo nekaj novih taktičnih različic, ki jih še uigravamo, pogledali in analizirali smo prejšnje tekme s Finsko. Rezultat na Finskem ni bil realen, na tisti tekmi nismo izkoristili priložnosti, zaslužili bi si več, doživeli pa smo poraz. Zdaj moramo pokazati, kako močna je Slovenija doma,« pravi Stojanović, ki se je v reprezentanci v zadnjem obdobju iz desnega bočnega branilca prelevil v krilnega napadalca.

Petar Stojanović je pomemben napadalni adut Matjaža Keka na desnem krilu. FOTO: Pavel Mikheyev/Reuters

Nova vloga mu je pisana na kožo, potrjuje: »Na igrišču se vidi, da sem vesel in da imam rad to vlogo. Soigralci mi krijejo hrbet, imam bolj napadalno naravnane naloge, a vsi vemo, da sem bil branilec in lahko pomagam tudi v obrambi. Vseeno mi je, če ne dosežem več gola ali asistence, samo da zmaga ekipa.«

Posest bodo prepustili Slovencem

Stojanovićev napadalni prispevek bo nujno potreben, če želijo Slovenci prebiti finski obrambni zid. Z jalovimi napadi ima iz klubskega okolja (v pisarnah Olimpije še vedno vre, usoda trenerja Joaa Henriquesa visi na nitki) veliko izkušenj Timi Max Elšnik, ki ne dvomi, kakšna bo taktika gostov: »Pričakujem, da bo Finska igrala le na rezultat, posest in napadalne akcije je ne bodo zanimale, sem so prišli branit točko. V primerjavi s prvo tekmo bomo morali popraviti odnos in pristop ter pokazati, da je kakovost na naši strani. V soboto moramo pokazati, da smo imeli v Helsinkih le slab dan, in iti na glavo po tri točke.«

Finska reprezentanca je za čim bolj optimalno pripravo na tekmo že dopotovala v Ljubljano in trenira na Kodeljevem, Slovenci pa zelenice v Stožicah do tekme ne bodo preizkusili, saj jo želijo ohraniti v čim boljšem stanju za odločilnih 90 ali 100 minut.

»Sobotna tekma bo za nas mali finale, če kdo za ta dvoboj ni najbolj motiviran v karieri, potem nima česa iskati v reprezentanci. Že večje ekipe od Finske so imele tu težave, od prve minute jim moramo dati vedeti, kdo je v Stožicah doma,« je v bojevitem tonu sklenil Elšnik. Vremenoslovci napovedujejo, da se bo poletje v soboto dokončno poslovilo, v nedeljo nas čaka začetek dolge zime. To bi Slovenija z dragocenimi tremi točkami za pasom mnogo lažje preživela.