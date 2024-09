Pogi pripravljen za mavrično bitko

Tadej Pogačar (UAE) je pred svetovnim prvenstvom v Zürichu, ki se bo začelo v soboto, nesporni favorit za mavrično majico na cestni dirki, ki bo na sporedu 29. t. m. To je glavno sporočilo VN Montreala, na kateri si je 25-letnik s Klanca pri Komendi prikolesaril 22. zmago v izjemni sezoni 2024.

Po petkovi VN Quebeca, na kateri se je moral Pogačar zadovoljiti s 7. mestom, so se pojavila ugibanja, ali po dvomesečnem dirkaškem premoru ni tako dobro pripravljen, kot je bil ob zmagah na Giru in Touru. Vendar se je v nedeljo izkazalo, da so dvomi odveč, Pogi je v Montrealu napadel 23 km pred ciljem, do katerega se je odpeljal sam.

Naskok na trojno krono

»Ta predstava mi je dala veliko dodatne samozavesti in motivacije. V naslednjih dveh tednih ne moremo več veliko dodati k telesni pripravljenosti, morda le še nekaj daljših in bolj intenzivnih treningov. Pri tem ne smemo pretiravati in bomo nared za SP,« je Pogačar napovedal naskok na trojno krono.

To je rožnata majica na Giru, rumena na Touru in mavrična na SP, ki sta jih doslej v isti sezoni osvojila le Eddy Merckx (1974) in Stephen Roche (1987). »Vedno je možnost za zmago, tudi v preteklosti je bila. Imel sem jo tudi lani, ko sem osvojil 3. mesto na trasi, ki mi ni najbolj ustrezala. Letošnja mi je bolj pisana na kožo, tako da so možnosti večje. Vendar je SP dirka, na kateri je težko zmagati, če ti ne gre vse po načrtih,« je nadaljeval Pogačar, ki bo imel okoli sebe najmočnejšo slovensko reprezentanco doslej.

8 kolesarjev bo imela Slovenija na cestni dirki.

Lani je v Glasgowu od naših kolesarjev iz svetovne serije lahko računal na Domna Novaka (UAE), Luko Mezgeca (Jayco Alula) in Matevža Govekarja (Bahrain Voctorious), tokrat bo zmagovalec Vuelte Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe), ki bo že to nedeljo nastopil v vožnji na čas, drugi kapetan na cesti, med pomočniki pa bosta tudi Matej Mohorič (Bahrain Voctorious) in Jan Tratnik (Visma Lease a Bike).