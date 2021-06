Pogačar ubranil prednost, skozi cilj kot skupni zmagovalec

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zadnji dan dirke po Sloveniji zanesljivo ubranil majico vodilnega in prvič dosegel skupno zmago na domači pentlji. Etapo od Ljubljane do Novega mesta (175,3 km) je dobil Nemec Phil Bauhaus (Bahrain Victorious). Za Pogačarja je to že 25. zmaga v profesionalni karieri, od tega osma v tej sezoni. Pred tem je dobil dirko po ZAE in preizkušnjo od Tirenskega do Jadranskega morja, pa tudi prestižno dirko Liege–Bastogne–Liege. Pred začetkom branjenja zmage na dirki po Franciji ga čakata še nastopa na državnem prvenstvu v Kopru v vožnji na čas (17. junij) in cestni dirki (20. junij).



Začetni del nedeljske zadnje etape je sicer sovpadal tudi z malim maratonom Franja, ki je drugi veliki kolesarski dogodek ta konec tedna v Sloveniji.



Današnja etapa se je začela v BTC Cityju ob 10.35 in kolesarje vodila skozi Škofjo Loko, nazaj v Ljubljano ter nato proti Višnji Gori, Ivančni Gorici, Trebnjemu in Novemu mestu, kjer so opravili tri kroge do cilja po 175,3 km.

