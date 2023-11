Pogačar sezono sklenil z zmago na kriteriju po Saitami

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec ekshibicijskega kriterija po Saitami, ki poteka v sklopu promocije dirke po Franciji. V ciljnem sprintu je ugnal zmagovalca dirke po Španiji, Američana Seppa Kussa, tretje mesto pa je ob zadnjem nastopu v cestnem kolesarstvu osvojil Slovak Peter Sagan.

Pogačar je prejšnji konec tedna nastopil tudi na kriteriju v Singapurju in osvojil tretje mesto za Belgijcem Jasperjem Philipsenom in Britancem Markom Cavendishom.

V deželi vzhajajočega sonca pa sta s Kussom (Jumbo-Visma) na 17 krogov dolgi dirki (59,5 km) napadla dva kroga pred koncem ter nato ujela ubežnika Sagana (TotalEnergies). Hitro si je trojica privozila dovolj prednosti, da so v zadnjem krogu obračunali za zmago.

Hitro je odpadel Sagan, ki je z današnjim nastopom končal cestno kariero in bo prihodnje leto kolajno lovil v gorskem kolesarstvu na olimpijskih igrah v Parizu.

»Zelo sem vesel, da sem lahko sploh tu, da so me povabili in da lahko sodelujem na tem dogodku z izjemnim vzdušjem. Lepo je zmagati pred vso to množico. Tega ne bom nikoli pozabil,« je v prvem odzivu za organizatorje dejal 25-letni Pogačar. »Je nekoliko drugačna izkušnja kot na Touru. Tu imajo navijači veliko različnih pripomočkov s tvojim imenom, lučkami, veliko je igrač in fotografij s podobami kolesarjev. Poleg tega so zelo glasni, všeč mi je,« je dodal letos zmagovalec 17 dirk poklicne ravni.