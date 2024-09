Pogačar in Roglič v lov na zmago na svetovnem prvenstvu

Slovenska zvezdnika Tadej Pogačar in Primož Roglič bosta danes med najbolj izpostavljenimi kolesarji na cestni dirki na svetovnem prvenstvu v Zürichu. V Švici močno slovensko reprezentanco čaka 273,9 km dolga trasa z okoli 4500 višinskih metrov, kar predvsem Pogačarja kot specialista za enodnevne dirke postavlja v vlogo izrazitega favorita.

S tem se strinjajo tudi stavnice, ki za zmago 26-letnika s Klanca pri Komendi ponujajo zgolj količnik 1,5. Pogačar je to sezono dirkal na petih enodnevnih preizkušnjah, tri je dobil, med drugim tudi spomenik Liege-Bastogne-Liege ter zadnjo pripravljalno dirko pred SP v Montrealu.

Roglič po drugi strani na cestno dirko prihaja po četrti zmagi na dirki po Španiji, v Zürichu pa se mu je preteklo nedeljo nekoliko ponesrečil nastop v kronometru, ko je bil 12.

Edini kapetan Pogačar?

Za oba asa bodo na dirki skrbeli Jan Tratnik, Domen Novak, Matevž Govekar, Jaka Primožič, Matic Žumer in Luka Mezgec. Slednji je kot najizkušenejši mož v selekciji Uroša Murna prepričan, da bo edini kapetan Pogačar.

»Vemo, da je v prvi fazi kapetan Tadej. Glede same Primoževe vloge še nismo debatirali. Bolje je imeti dva v ognju za finale kot le enega. Glede na to, da je Tadej treniral za SP in da je res motiviran ter je dokazal, da lahko dobi največje enodnevne dirke, je Pogačar številka ena v ekipi,« meni 36-letni Kranjčan.

Številne reprezentance so v Švico pripeljale močne zasedbe, ob Pogačarju pa za favorita veljata predvsem Belgijec Remco Evenepoel in branilec lanske zmage, Nizozemec Mathieu van der Poel.

Sedemurna preizkušnja

Kolesarje čaka 273,9 km od Winterthurja do Züricha. Po prvih 86 km nato sledi sedem krogov v okolici Züricha, ki ponuja številne priložnosti za napade in dva zahtevnejša klanca. Vremenska napoved je boljša kot za žensko preizkušnjo, ob 14 stopinjah Celzija bo vreme namreč suho.

Preizkušnja se bo začela ob 10.30, končala pa slabih sedem ur kasneje, ko bo znan svetovni prvak 97. izdaje SP v cestnem kolesarstvu za člane.