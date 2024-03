Pogačar fenomenalen, dobil tudi kraljevsko etapo po Kataloniji

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec tretje etape kolesarske dirke po Kataloniji. Na trasi od Sant Joana de les Abadessesa do Port Aineja (176,7 km) je 25-letnik za drugo zaporedno etapno zmago po Kataloniji tekmece ugnal na zadnjem vzponu in le še povišal prednost v skupnem seštevku.

V skupnem seštevku ima slovenski as po treh od sedmih etapah zdaj 2:27 minute naskoka pred Mikelom Lando in 2:55 minute pred danes šestouvrščenim Rusom Aleksandrom Vlasovom (Bora-hansgrohe).

V četrtek bo na sporedu edina ravninska etapa, ki bo bržčas namenjena bodisi ubežnikom bodisi maloštevilnim sprinterjem na dirki. Trasa med Sortom in Lleido bo dolga 169,2 km.