Podvinški orjak še pridobil na samozavesti

Kraljica športov je priplula po lepi, modri Donavi. Sicer ne v večno avstro-ogrsko mesto Dunaj, temveč prav natančno na Ogrsko. Budimpešta je kraljici pripravila veličasten sprejem, v paradi čolnov pa je slovensko ladjo z dvanajstimi preostalimi udeleženci kraljičinega praznika s svojimi močnimi rokami v pristan privlekel podvinški orjak Kristjan Čeh.

Šalo (pol nje) na stran. V madžarski prestolnici se je začelo, le eno leto po lanskem v ameriškem Eugenu, 19. svetovno prvenstvo v atletiki. Že prvi dan tekmovanja pa je na kraljičino prizorišče stopil tudi največji slovenski adut za odličje Kristjan Čeh. Met diska oziroma metalec (diskobolos) je bil v kipu upodobljen že v stari Grčiji, na avstro-ogrskem ozemlju pa ni nobene umetnosti, gre se za to, kdo bo svetovni prvak in kdo se bo okinčal s srebrno in bronasto kolajno. Najprej so bile izvedene kvalifikacije, svetovni prvak iz lanskega leta, tudi evropski podprvak, Kristjan Čeh pa je dosegel tretji izid izločilnega dela z daljavo 65,95 metra. Zanimivo, nikomur pa ni uspelo doseči avtomatične norme za današnji finale (z začetkom ob 20.30), ta je bila 66,50 metra.

»Kvalifikacije lahko ocenim kot dobre, tehnično sem izvedel dobre mete in sem jih imel med vsemi najbolj stabilne in izenačene. Nisem vanje vložil toliko moči, ker je v kvalifikacijah treba nastopiti tako, da prideš v finale. V ponedeljek bo nova tekma, finale se začenja z ničle, s stabilno formo sem še pridobil na samozavesti,« je po prvem delu tekmovanja v disku dejal Kristjan Čeh.

Drugi čas kariere Gučka

Štiriindvajsetletnik, na ogrevanju je orodje vrgel skoraj na črto, ki je označevala 66,50 metra, je nastopil kot tretji po vrsti v skupini B. Tedaj so bili že znani dosežki v prvi skupini, najboljša po treh serijah in tudi skupno sta bila aktualni olimpijski zmagovalec, Šved Daniel Ståhl (66,25 m), in evropski prvak in svetovni podprvak Mykolas Alekna iz Litve (66,04 m). Čeh je prvem poslusu kvalifikacijske skupine disk zalučal na 65,95 m, v drugi seriji so mu namerili 65,18 m, v tretji 65,29.

»Trener Gerd Kanter je bil zadovoljen z mojo tehniko po kvalifikacijah, v prejšnjih tekmah nisem nastopil tako dobro, vendar mi je v zadnjih dveh ali treh tednih steklo in mi gre vse bolje. Pet nas je, ki smo vrgli prek 70 m v sezoni, trije smo bili prek 71 m. To je res nora sezona v disku in pričakujem izjemno finalno tekmo,« je napovedal Čeh. Matic Ian Guček je v kvalifikacijah teka na 400 m ovire v prvi skupini zasedel peto mesto. Z izidom sezone 49,40 in drugim časom kariere je polfinale zgrešil za 15 stotink, za 35 pa napredovanje po času. Slovenski rekorder je na koncu dosegel 25. mesto med 41 uvrščenimi.

Danes bosta v kvalifikacijah nastopili dve slovenski atletinji. Tino Šutej, na zadnjem SP je bila četrta, z začetkom ob 18.40 čakajo kvalifikacije v skoku s palico. Ob 18.50 pa bo Agata Zupin dejavna v izločilnih bojih v teku na 400 m ovire. Na lanskem mundialu je z 32. mestom (čas 57,12) obstala v kvalifikacijah.