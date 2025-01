Osebna higiena za skakalke

Razbilo se je jajce, iztekel je Beljak. Nika Prevc (236,7 točke) je na drugi beljaški tekmi smučark skakalk za svetovni pokal osvojila tretje mesto za 20. stopničke v karieri, po uvodni seriji je vodila.

Zmagala je Avstrijka Eva Pinkelnig (244,1), ki je slavila svojo 15. zmago na športni poti, druga je bila skupno vodilna, Nemka Katharina Schmid (237), ta je povečala prednost pred Prevčevo (735:669).

Ema Klinec je bila šesta (227,6 točke), Taja Bodlaj (197,8) 21., Tina Erzar (176,7) 29. Katra Komar (42.) in Ajda Košnjek (50.) sta obstali v kvalifikacijah. Jajce pa bi razbil tudi Sandro Pertile, direktor moškega tekmovalnega dela za svetovni pokal. Mednarodna smučarska zveza Fis si namreč želi, da bi bil tekmovalni koledar smučarskih skakalk in skakalcev že v sezoni 2026/27 poenoten. To bi tudi pomenilo, da srednje skakalnice na Ljubnem, v Beljaku ali Hinzenbachu ne bi bile več tekmovalni del svetovnega pokala. »Naš jasen cilj je, da bi imeli v sezoni 2026/27 skupne moške in ženske tekme,« pravi Italijan. Pertile bo po letošnjem svetovnem prvenstvu v Trondheimu imel razširjena pooblastila in bo po novem odgovoren tudi za ženski del skakalne karavane.

V smučarskih skokih so skupne tekme za zdaj bolj izjema kot pravilo, zanimanje za ženske skoke je z izjemo redkih prizorišč, kot je tudi preizkušnja na slovenskem Ljubnem, pičlo. Pri Fisu ocenjujejo, da se bo s prenovo zanimanje povečalo, skakalke so zdaj po večini na manjših skakalnicah nastopale pred praznimi tribunami, skupaj s skakalci na večjih napravah pa naj bi se to spremenilo. Zadnjo silvestrsko preizkušnjo v Garmisch-Partenkirchnu z zmago Nike Prevc si je ogledalo približno 3000 ljubiteljev skokov in to kljub temu, da je Nemka Katharina Schmid vodilna v svetovnem pokalu. Uro pred tem si je moške kvalifikacije na istem prizorišču ogledalo 10.000 navijačev.

Moški so za zmago v kvalifikacijah dobili 3000 švicarskih frankov, sama sem prejela štiri brisače.

Želatina za tuširanje

Kritična pa je nemška skakalka Selina Freitag. Najboljša v kvalifikacijah 30. decembra v Garmisch-Partenkirchnu je namesto denarne nagrade namreč prejela izdelke za osebno higieno. »Moški so za zmago v kvalifikacijah dobili 3000 švicarskih frankov, sama pa sem prejela vrečko z želatino za tuširanje in s štirimi brisačami. Nočem se preveč pritoževati, a razlika proti fantom je opazna,« je bila pikra 23-letnica.

Freitagova je še dodala: »Za nas gre predvsem za tekmovanja in hvaležne smo, da lahko skačemo na skakalnicah, kjer so preizkušnje za novoletno turnejo moških. Nobena od nas ne zahteva ničesar pretiranega, ne skačem zaradi denarja. Govorim v imenu vseh skakalk. Seveda bi bilo lepo, če bi denarne nagrade v prihodnje izenačili z moškimi.« Tudi Eva Pinkelnig ima pripombe: »Želimo si predvsem več tekmovanj, to je prvi korak. Višje denarne nagrade pridejo samodejno z večjo prisotnostjo v medijih, zanimanjem in z večjim številom pokroviteljev.«