Olimpija vse bolj smešna

Nova Bravova zaušnica za zmago s 4:2 v mestnem derbiju 9. kroga 1. SNL je postavila pod vprašaj verodostojnost Olimpijinega strokovnega štaba. Trener Joao Henriques je za tretji poraz v devetih prvoligaških tekmah in drugega z 2:4 (prvega je zadalo Celje) okrivil tudi Nogometno zvezo Slovenije, zaradi nenavadnega termina tekme ob 13. uri. A puščice uperil tudi v igralce, ki so Šiškarjem omogočili nov šov. Prvaki za vodilnimi Celjani, ki so komaj strli Radomljane zdaj zaostajajo za pet točk.

Le v zmagah so zeleno-beli boljši (7:6), v razliki v golih je kar 26:18 za rumene. Pri Olimpiji se lahko tolažijo, lansko leto so v tem obdobju »na ajzenponu« prejeli kar ducat golov (1:6). »Ne le zmaga, veseli me, da smo zabili štiri gole, ker je to naš trend, ki ga želimo uveljaviti,« se je veselil zelo uspešni trener Brava Aleš Arnol, ki z razvojnimi igralci (Martin Pečar, Rok Maher ...), odvečnimi ali podcenjenimi (Matej Poplatnik, Matija Kavčič, Lan Štravs ...) že močno načenja red in hierarhijo v 1. SNL.

Sobočani odlični izven Fazanerije Izidi 9. kroga: Bravo – Olimpija 4:2 (400 gledalcev; Martin Pečar 8., 48., Matej Poplatnik 65., Rok Maher 9.; Mustafa Nukić 32., Nemanja Motika 35.), Celje – Kalcer Radomlje 1:0 (700, Marko Zabukovnik 32.), Rogaška – Mura 0:2 (700, Amadej Maroša 19., Matic Maruško 89.), Domžale – Aluminij 2:1 (320, Danijel Šturm 79., Mario Krstovski 85.; Bamba Susso 29.), Maribor – Koper (večerna tekma). Vrstni red strelcev: 5 – Aljoša Matko (Celje), Rui Pedro (Olimpija), 4 – Matej Poplatnik (Bravo), Arnel Jakupović (Maribor); pari 10. kroga: Rogaška – Bravo, Celje – Aluminij, Domžale – Mura (vsi v sredo, 27. t. m.), Maribor – Radomlje, Olimpija – Koper (oba v četrtek, 28. t. m.).

Prva liga Telemach Celje 8 6 2 0 19:6 20 Olimpija 8 5 0 3 22:17 15 Bravo 8 4 2 2 13:10 14 Koper 6 4 1 1 10:6 13 Maribor 7 3 2 2 11:8 11 Mura 8 3 1 4 10:15 10 Domžale 8 2 2 4 11:14 8 Radomlje 8 2 1 5 7:12 7 Rogaška 7 1 2 4 5:15 5 Aluminij 8 1 1 6 10:15 4

Podarili zmago

»Čestitke Bravu za zmago. Ni jim bilo treba storiti ničesar. Podarili smo zmago,« je bil jasen Henriques in se ni veliko zmotil. Z manjšo, a pomembno pripombo, tudi darila je treba spremeniti v gole. In gostitelji so jih mojstrsko. Pečar, dva, Poplatnik in Maher, so zabili evrogole! Poplatnikov sodi v kategorijo »napake vratarjev« (Matevž Vidovšek je v tej sezoni prejel z naskokom največ golov), a prav strelci, kakršnih Olimpije ne premore, so vedno tam, kjer morajo biti.

Olimpija je v krizi vodenja in selekciji, pod katero sta podpisana trener Henriques in športni direktor Goran Boromisa. Zaostanek za Celjani res ni neulovljiv, toda ob takšnem nadaljevanju in s toliko diletantizma pri izbiri udarnih enajstih igralcev oziroma pomanjkanjem občutka, bo Albert Riera s Celjani (ali Zoran Zeljković s Koprčani) pometel z Ljubljančani. Slednje čaka peklenski niz tekem – v desetih dnevih, od četrtka do nedelje, bodo igrali doma s Koprom, v gosteh proti Rogaški, v konferenčni ligi doma proti Slovanu in še doma proti Radomljam.