Olimpija ogrela tudi vijolična srca

So bili Celjani res nova žrtev Olimpijine obnove, ali pa jim je le spodrsnilo? Zeleno-beli so v derbiju 15. kroga 1. SNL v gosteh premagali vodilne tekmece, potem ko je edini gol dosegel najboljši strelec prvenstva Rui Pedro. Zeleno-belega uspeha so se veselili tudi Koprčani in Mariborčani, ki so znižali zaostanek za Celjani.

»Zavedati se moramo, na kakšen način smo prišli do zmage,« je bil iskren Olimpijin trener Zoran Zeljković. Za razliko od Celjanov je želel poudariti taktično opredelitev. »Obrambni način igre ni tak, kot si ga želimo, toda saj nisem čarovnik. Izhajam iz trde obrambe, igrali pa bomo napadalno,« se Zeljković prav nič ni sramoval izbire poti do res pomembne zmage. Zdaj pa k Celjanom in njihovi oceni derbija.

Radomljani ustavili Šiškarje Izidi 15. kroga: Celje – Olimpija (Rui Pedro 36., 11-m), Rogaška – Koper 0:1 (Enej Jelenić 26.), Domžale – Maribor 1:2 (Mario Krstovski 11.; Marcel Lorber 46.; El Arabi Soudani 47.), Mura – Aluminij 1:0 (Filippo Tripi 54.), Bravo – Kalcer Radomlje 0:2 (Sandi Nuhanović 1., Nino Kukovec 84.); vrstni red strelcev: 9 – Rui Pedro (Olimpija), 6 – Aljoša Matko (Celje), Dardan Shabanhaxhaj (Mura). Pari 16. kroga: Aluminij – Bravo (10. t. m.), Radomlje – Rogaška, Koper – Domžale (oba 11. t.m.), Maribor – Celje, Olimpija – Mura (oba 12. t. m.).

Prva Liga Telemach Celje 14 10 2 2 31:12 32 Koper 14 8 5 1 24:12 29 Olimpija 14 8 3 3 29:19 27 Maribor 14 7 2 5 22:16 23 Bravo 14 6 3 5 20:20 21 Mura 14 5 3 6 17:23 18 Radomlje 14 4 4 6 15:18 16 Domžale 14 3 2 9 18:26 11 Aluminij 14 3 2 9 15:23 11 Rogaška 14 2 2 10 8:30 8

Najprej žoga ali gleženj?

»Živčno tekmo je naredila le ena oseba. Ne vem, s čim smo si to zaslužili. Merila so bila enostranska, tega si res ne bi smeli dovoliti. Velja pohvaliti tudi Olimpijinega vratarja,« ni prav nič »ovinkaril« reprezentant Žan Karničnik. Že med odmorom je nad sojenjem Davida Šmajca v kratkem pogovoru za Šport TV potožil kapetan Denis Popović.

Enajstmetrovka je bila sporna, Šmajčeva odločitev pa je sodila v priljubljeno in obrabljeno frazo o prosti sodniški presoji. Niti VAR ni mogel stoodstotno potrditi, ali je Damjan Vuklišević najprej izbil žogo pred Nemanjo Motiko, ali pa je celjski branilec pri štartu tudi udaril po gležnju ljubljanskega napadalca. Šmajc je bil odločen. Motika še padel ni dobro, je že pokazal na belo točko. To je bil trenutek, ki je še bolj poenotil Olimpijine tekmece, ali vsaj večino od devetih, ki že lep čas poudarjajo, da ima Olimpija močan sodniški veter v jadra. Pa še: najboljši Olimpijin igralec je bil nepričakovano vratar Denis Pintol.