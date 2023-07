Olimpija na prvi evropski tekmi premagala Valmiero, a z grenkim priokusom (FOTO)

Nogometaši Olimpije so v uvodni tekmi 1. kroga kvalifikacij za ligo prvakov premagali latvijskega prvaka Valmiero z 2:1 (1:0). Povratna tekma bo 19. julija. Državni prvaki so kot prvi slovenski klub začeli novo evropsko sezono. V današnji uvodni tekmi prvega kroga kvalifikacij za ligo prvakov so kljub izraziti premoči Valmiero premagali le z zadetkom naskoka.

V ljubljanskem taboru so pred tekmo opozarjali, da bodo previdni, ker je latvijski prvak že v tekmovalnem ritmu. A so bili večji del dvoboja izrazito boljši. V začetnih minutah so povsem stisnili Latvijce pred njihov gol, tudi v nadaljevanju pa Matevž Vidovšek ni imel prav veliko dela.

FOTO: Voranc Vogel

Precej bolj so bili nevarni domači pred vrati Carlosa Oslesa. Novi trener Olimpije Joao Henriques je v prvo postavo od novincev poslal Jorgeja Silvo in Ahmeda Muhamedbegovića. V konici napada pa je spet zaigral ljubljenec navijačev Mustafa Nukić.

Terenska premoč dolgo časa ni obrodila sadov

Timi Max Elšnik je nekajkrat dobro preigraval, a ostal brez zaključnega strela, Svit Sešlar je bil prekratek ob podaji Augustina Doffa, Nukić pa dvakrat prenizek ob skoku. V 42. minuti je le sledilo olajšanje v Stožicah. Zmedo v obrambi Valmiere je s podajo izkoristil Doffo, Nukić pa je bil osamljen na desetih metrih in rutinirano zadel. Nukić je nato tik pred koncem polčasa po lepi podaji Sešlarja le za malo zgrešil vrata.

Zelo podobno je bilo nadaljevanje. Večina igre je potekala pred in v kazenskem prostoru Valmiere. Podobno kot v prvem delu pa je potrebovala kar nekaj časa in priložnosti, da je premoč spremenila v zadetek. To ji je uspelo v 74. minuti, ko je podajo Raula Florucza z desne strani s strelom z glavo v zadetek spremenil Rui Pedro.

FOTO: Voranc Vogel

Ob koncu tekme so domači navijači v Stožicah namesto še kakšnega zadetka domačih videli gol v mreži Olimpije; gostje so iz ene redkih nevarnih akcij prišli do znižanja. Po podaji Papeja Falla je bil pred Vidovškom hitrejši Meissa Diop. Če bo Olimpija napredovala, jo čaka boljši iz dvoboja med kosovskim Ballkanijem in bolgarskim Ludogorcem. Ob porazu pa bi se preselila v kvalifikacije konferenčne lige.