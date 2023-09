Olimpija je v prednosti, a Maribor lahko oživi

Po reprezentančnem odmoru se nogometna vznemirjenja selijo na prvoligaško prizorišče, na katerem se bo stopnjevala bitka za slovenski vrh. Jutrišnji veliki derbi v Stožicah bo že 57. po Olimpijini vrnitvi v 1. SNL, v nedeljskem na koprski Bonifiki pa bo prvo mesto branilo Celje. Toda dvoboj zeleno-belih in vijoličnih bo ponudil vrsto pomenljivih vprašanj: bo Olimpija pred prvim evropskim gostovanjem šla v Lille s popotnico zmage, bo Maribor zasukal krivuljo izidov navzgor, kakšne bi lahko bile posledice poraza vijoličnih ...? Anketa je razkrila, da so Ljubljančani v vlogi favoritov.

Tonči Žlogar, selektor do 19 let: »Derbi je pomemben za obe moštvi. Uspeh ali poraz prinese posledice, zmagovalcu predvsem psihološko prednost. Maribor je bil v manjši rezultatski krizi, Olimpija pa mora preživeti evropsko jesen in bo najbrž izgubljala točke, a si ne sme privoščiti zaostanka za Celjani. Trenutno deluje v boljši formi, toda derbi ima vselej svoje značilnosti. Težko je napovedati zmagovalca. Ustvarjalnost in poteza več Josipa Iličića je upanje vijoličnih, pri Olimpiji ni tako izstopajočega posameznika, bolj prevladuje moštvo.«

Dejan Đuranović, trener: »Olimpija je v tem trenutku v prednosti. Tudi zaradi domačega igrišča, in ker je na prvenstvenih ter evropskih tekmah pokazala veliko več. Reprezentančni premor je Ljubljančane še osvežil. Maribor me ni prepričal, veliko točk je v tej sezoni osvojil 'skozi šivankino uho'. Če bi bila tekma izenačena, bi se jeziček na tehtnici morda lahko prevesil na štajersko stran, sicer pa Mariborčani ne vlivajo veliko optimizma. Upam, da bomo na krilih celotnega nogometnega vzdušja, ki ta čas vlada v Sloveniji, v Stožicah videli pravi spektakel in derbi z velikim D.«

Etien Velikonja, nekdanji napadalec: »To bo tekma, polna čustev. Ne glede na formo ali kakovost moštev ni mogoče predvideti razpleta. Zanimivo bo videti, kdo bo izzval Celjane, ki so po videnem najmočnejši v dosedanjem delu prvenstva. Olimpija je razbremenjena, dosegla je cilj, ki ga je lovila vrsto let, a tudi Mariborčani vedo, kaj prinaša derbi. Maribor je dobro odprl sezono, a je popustil, Olimpija je v boljši formi. Super, bo zanimivo. Mariborčani se morajo zanašati na moštveni duh, Olimpija pa ima več igralcev, ki ustvarjajo razliko. Timi Max Elšnik je v dobri formi.«

Denis Popović, kapetan Celja: »Rahlo prednost ima Olimpija. Deluje mi bolj kompaktna in v napadalnem delu je bolj nevarna. Z odhodom Žana Vipotnika je Maribor izgubil klasičnega strelca, toda večja težava je, da so se poškodovali napadalci, ki naj bi nadomestili njegove gole. Toda Mariborčanov ne smemo nikoli podcenjevati. Premor jim je zelo koristil. Olimpijina prednost je tudi domači stadion. V seštevku upam, da bo derbi minil v športnem vzdušju in na najvišji ravni ter da bo padlo čim več golov. Razplet pa naj bo po željah Celjanov, neodločen.«