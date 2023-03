Odličen uvod v dirkaško sezono

Vrhničan Boštjan Avbelj, ki je lani poskrbel, da smo Slovenci dobili enega najboljših mednarodnih rezultatov v reliju, ko je osvojil naslov v mednarodnem italijanskem reli prvenstvu IRC, je odločno startal v tekmovalno sezono 2023. Za trening in nabiranje dirkaških kilometrov, se je podal na pripravljalno dirko, kjer se je na presenečenje vseh boril za zmago z italijanskim državnim prvakom.

»Dirkanje po makadamski podlagi je zame v resnici nekaj povsem novega. Avto je treba drugače nastaviti, predvsem pa je treba prilagoditi slog vožnje. Sam sem se na tej dirki veliko naučil in predvsem spoznal, kakšne linije moram voziti, da bo vožnja hitra in tekoča,« je povedal Boštjan.

To je bil za posadko Avbelj-Andrejka šele drugi reli na makadamski podlagi.

Odmevni rezultat

S sovoznikom Damijanom Andrejko FOTO: Osebni arhiv B. A.

Rezultat pa ne odmeva le pri nas, ampak tudi pri naših zahodnih sosedih, saj je bil to v resnici za posadko Avbelj-Andrejka šele drugi reli na makadamski podlagi v karieri. Prvič sta se s sovoznikom Damijanom Andrejko s to specifično podlago srečala šele decembra lani, ko sta​ nastopila na manjši dirki Prealpi Mastershow pri italijanskem Arezzu. Avbelj, lani prvak italijanskega prvenstva IRC in avtomobilist leta v Sloveniji po izboru zveze AŠ2005, je kljub pomanjkanju kilometrine na makadamu odpeljal odlično dirko – hitro, zanesljivo in predvsem atraktivno. To je zdaj že kar njegov zaščitni znak in zato ni čudno, da je v Italiji osvojil srca gledalcev.

Zahtevna dirka

Tokrat je bila dirka bolj zahtevna tako zaradi podlage in dolžine kakor tudi zaradi ostrejše konkurence, Avbelj pa se je je lotil v svojem slogu. Po devetih hitrostnih preizkušnjah je o zmagovalcu odločalo manj kot pol sekunde. Zmage se je veselil Andrea Crugnola (citroën C3 rally2), aktualni italijanski prvak v absolutnem prvenstvu (CIR), ki uživa tovarniško podporo. Avbelj je v zaključku relija dobil dve hitrostni preizkušnji, a bil za Crugnolo vendarle za 0,3 sekunde počasnejši. Tretje mesto je osvojil Alessandro Bettega (škoda fabia rally2), četrto pa še drugi voznik italijanskega Citroëna Umberto Scandola.

Za Avblja in sovoznika Andrejko je bil ta reli odlična napoved nove sezone, saj se bosta s temi tekmeci borila tudi v državnem italijanskem prvenstvu, ki velja za eno močnejših na stari celini.