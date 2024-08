Odbojkarji v hudem boju za olimpijski polfinale, a le še niz jih loči do izpada (V ŽIVO)

Na olimpijskih igrah v Parizu bo danes eden od vrhuncev slovenske delegacije nastop odbojkarjev v četrtfinalu. Slovence že ob 9. uri čaka obračun s Poljsko. Prav tako dopoldne kvalifikacije čakajo atlete Tino Šutej, Kristjana Čeha in Matica Iana Gučka.

Slovenski odbojkarji so v četrtfinalu olimpijskih iger proti Poljski v prvem nizu izgubili z 20:25. V drugem nizu so pokazali drugačen obraz, klub temu da so Poljaki vodili s 23:21. Kapetan Urnaut je vse skupaj dvignil na noge z asom, niz pa je pospravil pod streho Čebulj z 11. točko.