Oblakova generalka padla v vodo

Udarni aduti selektorja Matjaža Keka se bodo danes zbrali v reprezentančni nogometni bazi na Brdu pri Kranju, prvi so v tabor izbrane vrste prispeli že včeraj zvečer. Pred reprezentanco sta ključni tekmi za preboj na evropsko prvenstvo, časa za trening pa ne bo veliko, zato je klubska popotnica še toliko bolj pomembna. Z najboljšo prihajajo branilci, Janu Oblaku pa je zaradi nevarnosti poplav dvoboj s Sevillo skoraj dobesedno padel v vodo.

Selektor Kek je z zanimanjem spremljal nastope svojih udarnih mož. Poglavar obrambe in v Oblakovi odsotnosti tudi kapetan Jaka Bijol je znova zaprl pot do vrat Udineseja, a vseeno ni mogel biti povsem zadovoljen, saj videmski klub ni uspel premagati Frosinoneja. »Odigral sem dobro, a ne morem biti zadovoljen, saj nismo zmagali. Frosinone je neugodna, trda ekipa, mi pa se moramo čim prej osredotočiti na naslednje izzive. Imamo dobro ekipo in prepričan sem, da bodo kmalu prišli tudi zadetki,« je po tekmi, na kateri je bil med najbolje ocenjenimi posamezniki na igrišču, povedal Bijol. Kek ne bi imel prav nič proti, če bi pot do zadetka Bijol našel že v slovenskem dresu ...

Brez zadetkov

Izkušeni Jasmin Kurtić je v romunski Craiovi dobil na voljo vseh 90 minut, frustracije ob porazu z 0:3 proti Steaui je »začinil« z rumenim kartonom v 91. minuti. Po selitvi k Pisi je priložnost v drugem polčasu dočakal Jan Mlakar, a ni uspel preprečiti poraza svojega novega kluba z 0:2 proti Modeni, tudi Žan Vipotnik v 67 minutah v dresu Bordeauxa ni našel poti do gola. Kek upa, da bodo napadalci slepe naboje zamenjali s pravimi že danes, ko jih na Brdu čaka prvi uradni trening. Zaradi načete trave tokrat terena v Stožicah do četrtkove tekme s Severno Irsko (20.45) ne bodo mogli preizkusiti, po dvoboju jih čakata še dva treninga v zavetju gorenjskega tabora, preden se v soboto popoldne odpravijo na pot v San Marino. V žepni državici bodo v nedeljo (20.45) tri točke nujne.