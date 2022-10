Grozljiv trk Oblaka, padca se ne spominja

Nogometni konec tedna so zaznamovali v španskem prvenstvu, kjer so odigrali več dramatičnih tekem. Najodmevnejši je bil clasico med Realom in Barcelono, ki je pripadel gostiteljem, veselili pa so se tudi v predelu Madrida, kjer stiskajo pesti za Atletico.

Madridska velikana sta vstopila odlične volje v novi tekmovalni teden. Torkov večer namreč že prinaša madridski dvoboj med Atleticom in Rayom, Real bo dan pozneje gostil Mallorco, Barcelona v derbiju kroga v četrtek Villarreal.

Španski clasico, največji športno-politični derbi v državi, je zasluženo pripadel Realu, ki je bil spredaj skoraj vso tekmo, potem ko je Karim Benzema že v 12. minuti načel mrežo Andreja Ter Stegna. Tudi Federico Valverde je zabil lep gol z razdalje. Barcelonin trener Xavi je po uri igre opravil trojno menjavo, poslal na pomoč Robertu Lewandowskemu tri ofenzivne igralce (Alba, Gavi in Torres), a več od znižanja izida Kataloncem ni uspelo (Torres po podaji Poljaka). Piko na i Realovi zmagi je z bele točke postavil rezervist Rodrygo, ki ga je prej pohodil Eric Garcia.

Real najboljši in najbogatejši

V Španiji je vse tako, kot bi moralo biti upoštevaje tržno vrednost ekip, bi lahko dodali po koncu vikenda. Pogled na vrh lestvice je namreč zgovoren (Real 25, Barcelona 22, Atletico in Real Sociedad po 19), saj je takšen tudi pogled na najdražje ekipe v ligi: Real Madrid 838, Barcelona 814, Atletico 612 in Real Sociedad 371 milijonov evrov.

Že prej sta se v drugem derbiju merila Athletic Bilbao in Atletico Madrid, spopad v osrčju Baskije pa je pripadel rdeče-belim gostom kljub navidezni prevladi Bilbaa – posest žoge 61:39, streli 13:3, na vrata 3:1, koti 6:1, rumeni kartoni 0:7!

Izkazalo se je, da sta Alvaro Morata in Antoine Griezmann na igrišču vendarle bolj konkretna kot portugalski čudežni deček Joao Felix, ki uživa vse manj zaupanja trenerja Diega Simeoneja. Prav Morata je v 47. minuti podal Francozu za edini gol na tekmi in zmago, s katero so Madridčani začasno umirili slabo klimo v klubu po neuspehih v ligi prvakov.

Ob zmagi v fantastičnem vzdušju pred 48.391 navijači na enem najlepših nogometnih objektov v Evropi jo je skupil slovenski vratar Jan Oblak. Škofjeločan je v drugem polčasu med posredovanjem trčil z Alexom Berenguerjem, po pristanku pa začutil bolečine v rami, vratu in glavi. Vse skupaj ni bilo nedolžno, saj se Oblak – kot je razkril trener Simeone – sploh ne spominja, kako je padel. Po nesreči je sprva želel nadaljevati, a kmalu se je ulegel na tla in sporočil, da potrebuje pomoč. Slovenski reprezentant je izpustil nedeljski skupni trening s soigralci, počival je doma in ohranjal stik z zdravniki.