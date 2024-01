Nika Prevc druga na Ljubnem, zmaga Evi Pinkelnig

Avstrijka Eva Pinkelnig (269,3 točke) je zmagovalka tekme za svetovni pokal smučarskih skakalk na Ljubnem ob Savinji. Drugo mesto je pred domačimi navijači osvojila vodilna skakalka to zimo, Slovenka Nika Prevc (262,5), ki je zaostala slabih sedem točk. Dober slovenski uspeh je s petim mestom dopolnila Nika Križnar (254,3).

Pinkelnig je zadržala vodstvo po prvi seriji. Prevc je po tej zaostajala le točko. V finalu se je zaostanek nekoliko povečal, vseeno pa je vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala zadržala drugo mesto. Tretje mesto je zadržala Kanadčanka Alexandria Loutitt (258,9).

Križnar je v drugi seriji pred več kot 10.000 gledalci napredovala za pet mest in bila na koncu peta. V finalu so bile od Slovenk še Katra Komar (246,2) na 11. mestu, Tina Erzar (237,1) na 17., Taja Bodlaj (233,9) na 20. in Jerica Jesenko (215,7) na 28.

V prvi seriji so izpadle tri Slovenke. Ajda Košnjek (103,8) je končala na 33. mestu, Urša Vidmar (102,0) na 36., na 37. pa Živa Andrič (98,9).