Neuspeh ima veliko začetnico in več plati

Celo najboljši iskalci izgovorov bi tokrat obupali: dosežka Slovenije na 39. eurobasketu za ženske ne bi mogli poimenovati drugače kot Neuspeh z veliko začetnico za našo košarko. A za izpad po treh tekmah v domačih Stožicah brez ene same zmage – slabše se je odrezal le drugi gostitelj prvenstva Izrael – verjetno nosi najmanj krivde dvanajsterica igralk, ki sicer ni igrala brezhibno, a se je trudila po najboljših močeh.

Zelo pomenljive so bile ocene najizkušenejših košarkaric, ob katerih se je kalilo sedem novink na EP. Vse so poudarjale, da so pogrešale pomoč naturalizirane visoke igralke, saj so morale igrati brez centra, in tudi nekaj poškodovanih sobork, denimo 197 cm visoke Mojce Jelenc, Maruše Seničar in Aleksandre Krošelj. Zanimivo, niti ena ni pred, med in po prvenstvu omenila Nike Barič, katere črtanje iz izbrane vrste je – brez poznavanja ozadja afere – razdelila Slovenijo na dva tabora.

Drži, košarka je tekmovalni šport, pri katerem je najpomembnejše, katera ekipa bo dosegla več košev. Po porazih z Veliko Britanijo, Nemčijo in Francijo s skupno razliko 14 točk pa sta Teja Oblak in Eva Lisec, ki sta četrtič nastopili med celinsko elito, poskusili osvetliti drugo plat neuspeha.

»Rezultati tega ne dokazujejo, a Georgios Dikaioulakos nam je dal ogromno. Njegovo košarkarsko znanje je široko, ob tem pa je odličen psiholog. Z dekleti si zato želimo, da bi ostal naš selektor,« je zatrdila kapetanka Teja Oblak. Eva Lisec, sicer odlična prijateljica Baričeve, ni poskušala mešati pojmov: »Videlo se je, da je veliko deklet prvič igralo na EP in da smo imele premalo možnosti za menjave, ob tem pa si na domačem parketu sam ustvariš določene pritiske. V javnosti se govori, da Dikaioulakos ni dober trener, a z njim smo nenehno napredovale. Njegovo znanje je na ravni, ki jo je težko dojeti. Naj to vedo tudi 'kavčarji'.«

Pogrešali le centra

Njenim besedam pritrjuje dejstvo, da je sedem novink skupaj doseglo pičlih 35 točk na treh tekmah (17-letna Ajša Sivka 24) ter da so ob usodnih porazih z Britankami in Nemkami košarkarice s klopi prispevale tri točke – v seštevku. Slednjič je obveljalo, da je bila ekipa »prekratka«, premalo izkušena in prenizka ter po znanju precej bolj raznolika od zasedb s prejšnjih treh EP pod vodstvom Damirja Grgića.

Predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec vztraja, da se je Sloveniji usodno poznalo le pomanjkanje centra. »Resno smo se že dogovorili z Azuro Stevens, a se je nato znašla v krogu igralk za reprezentanco ZDA. Pri Kalami Brown pa smo celo končali postopek naturalizacije, a ko bi morala prevzeti slovenski potni list, je sprejela izziv iz ameriške lige WNBA, ki se odvija v času EP. Za tretjo opcijo ni bilo časa, jo bomo pa začeli nemudoma iskati. Z Dikaioulakosom sva se že dogovorila, da bo ostal z nami.«